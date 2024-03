Melissa Satta anticipa l’estate con il bikini fluo a triangolo per un momento di relax alle terme Melissa Satta si è concessa un po’ di relax alle terme vicino Milano: a poche settimane dalla notizia ufficiale riguardo la rottura con Matteo Berrettini, la conduttrice si è presa del tempo per sé stessa. Alla spa ha sfoggiato un bikini arancione fluo, anticipando i trend dell’estate 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Melissa Satta

Melissa Satta si gode un po' di relax alle terme. La conduttrice sta attraversando un periodo difficile: dopo la rottura con il tennista Matteo Berrettini, la showgirl è stata investita da una serie di commenti sessisti da parte della stampa estera, che l'hanno spinta a intraprendere un'azione legale contro alcuni titoli poco lusinghieri:"Mi sono sentita ferita come donna e come madre", ha dichiarato Satta. Per prendere le distanze da tutto questo si è concessa una giornata di relax a pochi chilometri da Milano.

Il bikini arancione di Melissa Satta alla spa

Dopo la Fashion Week milanese, a cui Satta ha preso parte da sola per la prima volta dopo la rottura con Berrettini, la conduttrice si è concessa un po' di relax alle terme. A pochi chilometri da Milano, in provincia di Como, si trova la Tenuta dell'Annunziata, un resort con terme e spa. Dopo una giornata dedicata a sé stessa, Melissa Satta ha postato una serie di scatti in piscina.

Melissa Satta con un bikini fluo alle terme

La primavera è ormai alle porte e per Satta la nostalgia dell'estate si fa già sentire: per l'occasione ha sfoggiato un bikini con reggiseno a triangolo color arancione fluo, che evidenziava la sua forma fisica invidiabile. In questo periodo sono diverse le celebrties italiane, da Michelle Hunziker a Ilary Blasi, che stanno anticipando i trend dell'estate 2024: Hunziker ha sfoggiato svariati modelli di costume alle Maldive, mentre Ilary Blasi ha indossato un costume due pezzi blu elettrico in Sud Africa, in palette con la camicia annodata in vita. Insomma, le star sembrano già pronte per le tendenze estive che vedremo tra pochi mesi.

Melissa Satta alle terme