Melissa Satta dopo la rottura con Berrettini torna alle sfilate con il look oversize Melissa Satta non commenta la fine della storia con il tennista italiano e si presenta agli show della Milano Fashion Week. Sceglie di indossare un completo dalla vestibilità ampia e la scollatura profonda.

A cura di Annachiara Gaggino

Melissa Satta in Philosophy di Lorenzo Serafini

Melissa Satta in prima fila alle sfilate della Settimana della Moda. Dopo la fine della storia d'amore Matteo Berrettini, durata circa un anno, la showgirl ha scelto di non sparire dalle scene e ha partecipato attivamente alla Milano Fashion Week. È stata vista da Diesel dove ha sfoggiato un hair look dall'effetto bagnato, un tendenza che sta spopolando e che ha conquistato anche il palco di Saremo che ha visto molti cantanti scegliere acconciature che rendessero i capelli lucenti come se si fosse appena usciti dall'acqua. Per lo show del marchio di OTB-Only the Brave, Melissa Satta ha indossato un outfit composto da un paio di pantaloni cargo in jeans e una T-shirt bianca inserita in un paio di boxer a vista. Tra gli altri défilé la trentottenne ha presenziato a quello di Philosophy di Lorenzo Serafini, documentandolo con una serie di immagini sui social e pubblicando anche uno scatto che la ritraeva proprio con lo stilista.

Melissa Satta in Philosophy di Lorenzo Serafini

Il look color avorio di Melissa Satta

La modella e conduttrice ha scelto un outfit color avorio, dal taglio oversize e la vestibilità morbida. Il capospalla è caratterizzato da revers molto lunghi che si estendono fino oltre la metà della giacca, chiusa in fondo da un unico bottone. Sotto Melissa Satta indossa una camicia lasciata completamente aperta e da cui si intravede il reggiseno, perfettamente coordinato con il resto del look. Infine opta per un paio di pantaloni ampi e morbidi a vita alta abbinandoli a un paio di scarpe a punta con tacco. I capelli sono raccolti in una coda, mentre il make-up è lasciato sui toni naturali.

Melissa Satta in Philosophy di Lorenzo Serafini

Melissa Satta dopo la rottura con Matteo Berrettini

Il tennista ha ufficializzato la fine della loro relazione con la stampa. "Abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso e abbiamo una grandissima stima. Non andrò oltre questo, non è successo niente e posso solo ringraziarla per mesi bellissimi e intensi nonostante tutte le difficoltà del caso", aveva raccontato Matteo Berrettini in conferenza. Melissa Satta nel frattempo aveva scelto di trascorrere qualche giorno in montagna con le amiche.