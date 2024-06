video suggerito

Katy Perry alla sfilata di Balenciaga lascia la pelliccia aperta sul seno nudo Look total black per Katy Perry alla sfilata di Balenciaga, durante la Settimana della moda Haute Couture. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Nel terzo giorno della Haute Couture Week, sono giunte a Parigi celebrity da ogni parte del mondo per uno degli show più attesi della kermesse: la sfilata di Balenciaga. Demna Gvasalia ha portato in passerella la collezione d'Alta Moda per l'Autunno/Inverno 2024-25 (la numero 53). Tra gli ospiti della Casa di Moda anche Katy Perry, che si è imposta col look più audace della giornata. La cantante sta per tornare alla ribalta sulla scena musicale: a luglio uscirà un singolo, che anticiperà il nuovo album. Hanno accolto l'invito della Maison anche Nicole Kidman, Isabelle Huppert, Naomi Watts, Anna Dello Russo e Ashely Graham.

La sfilata di Balenciaga

Maxi bomberoversize, guanti stretch bianchi, denim e pelle che si sovrappongono, T-shirt rigide come armature, maschere a forma di farfalla sui visi dei modelli, pochette col numero identificativo: Demna Gvasalia ha mostrato per la prima volta al mondo la sua nuova collezione d'Alta Moda. La sfilata è stata accompagnata dall'inizio alla fine da una voce di sottofondo. Era la soundtrack degna di una seduta di meditazione: un invito a fermarsi, a respirare, a riscoprire il valore della lentezza mentre il mondo corre veloce, e ci si perde inevitabilmente dei pezzi. Proprio affinché nulla venga perso di vita, lo stilista propone capi decisamente vistosi: tutto occupa spazio, ma lo fa senza fretta. In passerella anche Mariacarla Boscono, che ha sfilato indossando un abito ottenuto dall’assemblaggio di giacche in tessuto tecnico.

Il look total black di Katy Perry

La cantante è da qualche giorno a Parigi, ospite degli eventi mondani più fashion di questi giorni. Prima ha sfilato in Place Vendôme per Vogue World, poi è stata vista all'esterno del prestigioso Ritz Hotel. Scendendo dalla limousine ha lentamente srotolato il lunghissimo strascico del suo mini dress, decorato col testo del suo prossimo brano, in uscita a luglio. Oggi è stata la volta dell'attesissima sfilata di Balenciaga. Ha partecipato all'evento con un look total black che ha fatto immediatamente il giro dei social, diventando virale. La cantante ha osato con un nude look composto da stivali-calza a effetto strappato, a vita bassissima.

Ha aggiunto solo una pelliccia, lasciano ventre, décolleté e seno nudi. Infine ha completato il look con un paio di occhiali da sole scuri dello stesso brand, che hanno reso il tutto ancora più dark. A proposito di questa mise, che non è certo passata inosservata, ha raccontato: "Avevo diverse di opzioni per questo che è il mio primo show Balenciaga: questo look è nato perché volevo sentirmi sexy e sensuale, semplice ma allo stesso tempo chic". Ha aggiunto che voleva mostrare la cicatrice del parto, ma questo avrebbe richiesto dei pantaloni a vita ancora più bassa.