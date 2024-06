video suggerito

Cosa ci facevano Gigi Hadid e Kendall Jenner a cavallo in Place Vendôme a Parigi Al tramonto di domenica 23 giugno, le luci di Place Vendôm si sono accese su Gigi Hadid, Kendall Jenner e altre star che hanno sfilato in piazza a Parigi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kendall Jenner e Gigi Hadid

La sfilata Vogue World che si è tenuta a Parigi ha celebrato la moda e lo sport. L'evento, infatti, era in collaborazione con le accademie giovanili di atletica di tutta la Francia, per celebrare sia la moda che lo sport: il momento più alto di questa unione di intenti è stato quando le modelle Gigi Hadid e Kendall Jenner hanno sfilato a cavallo attraversando la magica Place Vendôme indossando blazer coordinati. I loro cavalli, poi, erano stati sellati con accessori Hermés, come le selle arancioni e le coperture per le zampe. Sotto le luci della piazza più glamour di Parigi, con le sue boutique di alta gioielleria e le vetrine delle grandi Maison, sono stati celebrati: ciclismo, ginnastica, tennis, scherma e break dance, con un tributo realizzato dalle grandi Maison internazionali.

I look della sfilata a Parigi

Tra le star che hanno sfilato troviamo Katy Perry: la pop star è apparsa a sorpresa in un abito firmato Noir Kei Ninomiya realizzato con applicazione di foglie e rose sbiadite che coprivano il corpo interamente nudo. L'abito d'archivio celebrava lo stile e la silhouette anni Ottanta. Kendall Jenner ha rubato la scena indossando un corsetto nude abbinato a una sottogonna semitrasparente entrambi firmati Jean Paul Gaultier by Simone Rocha. L'outfit di Gigi Hadid, invece, ha incantato tutti: si tratta di un Balmain (con un pizzico d'ispirazione dal mondo Schiaparelli) custom made che celebra le wonder woman del mondo dello sport (e non solo) con un corsetto placcato in oro e una splendida gonna blu elettrico con un grande spacco laterale.

Katy Perry in Noir Kei Ninomiya

Quando si parla di celebrazione dello sport, non si può non parlare di Serena e Venus Williams, le sorelle più forti e note del tennis internazionale. Serena ha indossato un abito Off White blu, nero e bianco. La parte superiore dell'abito assomigliava a un top sportivo a maniche lunghe che sfociava in un abito midi fluttuante. Venus ha indossato un look personalizzato di Marine Serre realizzato con borse da tennis riutilizzate e caratterizzato da un ampio spacco sulle gambe. Parlando del look, Venus ha dichiarato a Vogue: "Marine ha assolutamente fatto centro: ha incarnato la femminilità, l'atletismo e l'eleganza, tutto in un abito."

Leggi anche Come nasce una collezione di abiti di Kylie Jenner, dalla creazione del concetto alle campagne

Serena Williams in Off White a Vogue World

Tra le star che hanno calcato il red carpet, invece, non è passato inosservato Jared Leto, che ha indossato una sorta di impermeabile trasparente a coprire i boxer e il petto nudo. Incantevole anche Eva Longoria, che ha optato per un total black senza tempo indossando un abito con spalline tempestate di strass firmato Alexandre Vauthier Primavera/Estate 2021. Per celebrare lo sport non poteva mancare Maria Sharapova: l'ex tennista russa era chic ma sportiva in un completo total white firmato Schiaparelli. Splendida anche la nostra Veronica Yoko Plebani che ha sfoggiato un abito verde salvia con strascico e scollo drappeggiato: una vera diva in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Veronica Plebani in Maccapani