Le star italiane si prendono Parigi: Annalisa, Damiano e i divi nostrani in prima fila alle sfilate francesi Da Noemi ad Annalisa, passando per Damiano David, Ghali, Rose Villain, Gué e Sarah Toscano, le star italiane conquistano la ribalta alla Settimana della Moda di Parigi.

A cura di Marco Casola

Dalle star del rap Anna Pepe, Gué e Ghali, fino a Rose Villain, Annalisa e Noemi, passando per Chiara Ferragni e Damiano David, quest'anno i front row delle sfilate della Paris Fashion Week sono affollati dagli artisti italiani. Non solo divi di Hollywood e Vip d'oltreoceano dunque, le celebrities nostrane conquistano la ribalta negli show parigini. Le sfilate francesi di celebri brand come Dior, Chanel, Givenchy e Balmain, seguono come ogni anno quelle della Milano Fashion Week, dove abbiamo visto sfilare un nuovo minimalisimo. Il tutto sotto lo sguardo attento di personaggi come Sharon Stone, in prima fila da Antonio Marras, Bianca Balti, che ha partecipato allo show di Fendi, mentre Elodie con maxi occhiali è apparsa in prima fila da Prada. Ora le star italiane sbarcano anche a Parigi.

Il ritorno di Chiara Ferragni alle sfilate di Parigi

La prima ad arrivare a Parigi è stata Chiara Ferragni, che ha condiviso con i fan il suo comfy look per la partenza, comunicando con un post la scelta di volare nella capitale della moda per partecipare alla Fashion Week. Quest'anno l'imprenditrice digitale ha fatto il suo ritorno alla moda, dopo lo scandalo del pandoro gate, partecipando a Milano a diverse sfilate di giovani designer, come Marco Rambaldi e Giuseppe di Morabito, o di fashion brand come Roberto Cavalli e Dsquared2, nel parterre di quest'ultimo show è apparsa con un top dalle lunghe frange di cristalli che lasciava la schiena nuda.

Chiara Ferragni alla sfilata di Schiaparelli

Dopo la lunga collaborazione con il brand Dior (Maria Grazia Chiuri l'aveva vestita per il giorno il matrimonio con Fedez e anche per il palco di Sanremo 2023) in molti si aspettavano che Ferragni partecipasse alla sfilata della Maison francese, l'influencer però non era tra le star del parterre di Dior. Ha partecipato, invece, alla sfilata Autunno/Inverno 2025-2026 di Schiaparelli, insieme alla sorella Valentina, indossando una camicia corpetto in total white. Poi era al fianco di Brigitte Macron e Cameron Diaz nel front row di Stella McCartney. Per la sfilata ha indossato un completo mannish oversize in grigio, con fantasia a righe impreziosita da luminosi cristalli.

Chiara Ferragni alla sfilata di Stella McCartney

Sarah Toscano e Rose Villain: i look per la sfilata di Off-White

Una parata di star della musica italiana ha popolato il front row della sfilata di Off-White, celebre marchio di street style amato dalla Gen-Z. Il brand ha puntato su storici nomi del rap italiano come Gué ma anche su giovani talenti. In prima fila alla sfilata parigina c'erano infatti Anna Pepe e Sarah Toscano. Quest'ultima, reduce dell'esperienza sanremese, ha lasciato nell'armadio gli abiti da Diva e i look in stile tennis firmati Pucci, per sfoggiare a Parigi un outfit di tendenza, con soccer shirt oversize e maxi stivali collant in rosa confetto.

Sarah Toscano da Off-White a Parigi

C'era anche Rose Villain da Off-White, la cantante ha partecipato per la prima volta alla Paris Fashion Week sfoggiando un trucco dark e indossando una vaporosa pelliccia verde acido, abbinata a cuissardes aderenti e abito asimmetrico in denim stressed. Villain dice dunque addio ai lunghi abiti rossi e alle creazioni Couture da gran sera firmate Fendi, per sposare uno stile più strong e vistoso, adatto allo show parigino.

Rose Villain da Off-White

Damiano David in total black per lo show di Tom Ford

Damiano David è arrivato mano nella mano con la compagna Dove Cameron alla sfilata parigina di Tom Ford, in cui è stata presentata la prima collezione del nuovo Direttore Creativo Haider Ackermann. Per l'occasione il cantante ha sfoggiato un completo scuro con decoro sparkling all over dalle linee oversize, indossato su camicia scura. Tra le star italiane Ghali è ormai un habituè alle sfilate di Parigi: lo scorso anno, poco prima di Sanremo, era volato nella capitale della moda francese per partecipare al défilé di Hermes, mentre a ottobre 2024 era nel front row di Balenciaga, con indosso maxi giacca oversize e stivali a punta. Quest'anno il rapper era in prima fila da Casablanca, marchio di lusso celebre per le stampe delle iconiche camicie in seta.

Damiano David e Dove Cameron alla sfilata di Tom Ford

Noemi e Annalisa star alle sfilate parigine

Altro grande debutto parigino è stato quello di Annalisa. La cantante, ormai celebre per il suo stile iper glam e sensuale, con look firmati Dolce&Gabbana, recentemente è apparsa alla sfilata di Moschino con originali scarpe dal mood punk, mentre nel primo giorno della Settimana della Moda di Milano aveva sfilato da Dsquared2 con una maxi pelliccia smanicata. Ora Annalisa arriva anche a Parigi, è stata una delle ospiti in prima fila alla sfilata Autunno/Inverno 2025-2025 di Balmain. Per l'occasione ha indossato un blazer dalle spalline appuntite e nascosto nel look un dettaglio molto particolare: i tacchi delle scarpe avevano infatti la forma di un rossetto rosso.

Annalisa in Balmain

Ultima ma non ultima Noemi, tra le celebrities intervenute alla sfilata invernale di Giambattista Valli. La cantante ha partecipato allo show dopo aver indossato a Sanremo 2025 uno splendido abito da sera in bianco e nero, con ampio strascico, firmato dallo stilista italiano che da anni sfila a Parigi. Noemi all'evento è apparsa sfoggiando uno stile minimal con dettagli glam e indossando un lungo abito nero con cut sui fianchi, impreziosito da una cintura lucente in vita.

Noemi alla sfilata di Giambattista Valli