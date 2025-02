Chiara Ferragni torna alla moda: le tappe che dal caso Balocco l’hanno riportata alle sfilate

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Il caso Balocco segna uno spartiacque nella vita professionale di Chiara Ferragni. A dicembre 2023 quando è esplosa la bomba, l'influencer era all'apice della sua carriera, che solo pochi mesi prima l'aveva portata persino alla co-conduzione del Festival di Sanremo. Eppure, da fashion addicted con milioni di fans, ospite fissa delle sfilate e imprenditrice presa come modello da seguire, si è ritrovata indagata per truffa aggravata. Ad oggi, la Procura di Milano ha deciso per il rinvio a giudizio. Il prossimo 23 settembre a Milano comincerà il processo a carico di Chiara Ferragni e altre tre persone, tra cui il suo ex braccio destro Fabio Damato. In questo arco di tempo l'influencer ha dovuto affrontare anche una dura crisi coniugale, che ha portato alla fine del matrimonio. Consapevole di aver subito un duro colpo dal punto di vista reputazionale, Chiara Ferragni si è data del tempo e solo ora sta riprendendo a fare le stesse cose che faceva prima.

La lunga pausa di Chiara Ferragni dal mondo fashion

Quando si è ritrovata nel centro della bufera, Chiara Ferragni ha fatto molto affidamento sulla famiglia, diventata la sua ancora di salvezza, non solo dal punto di vista umano. Sono stati il marito, la madre, le sorelle e i figli il centro del suo mondo, le persone di cui si è circondata per stare bene, ma sono diventati anche i protagonisti assoluti dei suoi contenuti social. Impossibilitata a parlare di moda ha cambiato strategia di comunicazione, incentrando tutto sul ruolo di moglie e madre. Per settimane le uniche foto sul suo profilo sono state principalmente di Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni con Leone e Vittoria

Il ritorno agli eventi dell'influencer

Gradualmente Chiara Ferragni ha ricominciato a proporre a fan e follower i suoi fit check allo specchio, ma con una novità: non più le creazioni delle grandi Maison del lusso, bensì unicamente i capi del suo brand o di stilisti emergenti. A proposito di brand: a causa dello scandalo ha perso tutte le collaborazioni, anche quelle di vecchia data. Una vera e propria fuga dei brand, da Coca Cola a Pantene e molti altri ancora. Una prima grande svolta si è avuta nel mese di aprile, quando ha partecipato per la prima volta a un evento pubblico. Si è recata a Venezia, per l'inaugurazione della mostra dell'amico Francesco Vezzoli, sfoggiando un sexy abito firmato Monot: una sorta di "revenge dress". In quel periodo già tirava aria di crisi con Fedez e quel look ha segnato il suo ritorno sui social da "influencer" con la prima foto di ambito non familiare. A quel punto, ha detto addio all'agenzia trevigiana che si stava occupando della sua strategia, interrompendo la collaborazione con i consulenti di Community: erano in disaccordo sulla strategia da adottare.

Chiara Ferragni in Monot a Venezia

Chiara Ferragni ai CNMI Sustainable Fashion Awards 2024

Il caso Balocco è esploso a dicembre 2023: solo pochi mesi prima, Chiara Ferragni aveva regolarmente preso parte alle sfilate della Fashion Week milanese (anche in coppia con Fedez). Lo scandalo ha fatto sì che si assentasse per un anno dalle Settimane della Moda, disertando anche quelle di Parigi, che di solito frequentava sempre. A settembre 2024 sono accadute, però, due cose importanti. Prima Carlo Capasa, presidente di CNMI-Camera Nazionale della Moda Italiana, ha confermato la presenza di Chiara Ferragni nel Comitato Consultivo di Camera moda Fashion Trust, l'iniziativa che aiuta gli stilisti emergenti. Poi ha fatto la sua significativa apparizione alla cerimonia di consegna dei Cnmi Sustainable Fashion Awards 2024, in scena al Teatro alla Scala di Milano. Per l'occasione ha indossato un abito lungo con ricami, schiena nuda e strascico firmato Dsquared2 proveniente dall'archivio 2013 del brand.

Chiara Ferragni in Dsquared2

L'imprenditrice guarda oltre i confini italiani

Il brand di Chiara Ferragni include anche una linea di make-up. Chiara Ferragni ha puntato molto sul beauty in quest'ultimo periodo, settore dove farsi spazio con più facilità. La prima collaborazione significativa, dopo la fuga dei brand post caso Pandoro, è stata firmata con un brand spagnolo che produce prodotti per capelli, distante dalle grandi aziende più conosciute o dai colossi conosciuti in Italia. Il marchio l'ha scelta come testimonial. Difatti ha viaggiato più volte verso il Paese europeo, l'ultima in occasione dei Goya Awards, invitata proprio da Goa Organics. Spagna e non solo. È anche apparsa sulla copertina di Elle Romania, la prima cover dopo la lunga pausa del 2024.

Chiara Ferragni in Ze García ai Goya Awards

Il ritorno di Chiara Ferragni alle sfilate milanesi nel 2025

La Milano Fashion Week di febbraio 2025 ha visto il vero e proprio ritorno di Chiara Ferragni, per la prima volta dopo un anno in prima fila a una sfilata. Ha partecipato allo show-evento di Dsquared2, che oltre a presentare la nuova collezione Autunno/Inverno 2024-25 ha anche festeggiato i 30 anni dalla fondazione. L'imprenditrice aveva preannunciato la sua presenza, senza però svelare a quale sfilata: aveva stuzzicato l'attenzione di fan e follower con un collage di foto delle sue precedenti Fashion Week.

Chiara Ferragni in Dsquared2

Tutti avevano capito che era il suo modo di dire: ci sarò. Dopo Dsquared2 è stata la volta di Marco Rambaldi. L'influencer ha scritto su Instagram: "Come membro di Camera Moda Fashion Trust sono stata super orgogliosa oggi di vedere le nuove creazioni di uno dei nuovi talenti italiani più promettenti". L'influencer ne apprezza molto il lavoro e ne ha spesso indossato le creazioni. Sono ancora lontani i tempi della Haute Couture parigina: certo, la strada non è più in salita come all'inizio ma c'è ancora molto da camminare per riacquisire credibilità e fiducia, soprattutto dai brand del lusso.

Chiara Ferragni in Marco Ramabaldi