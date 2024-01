Chiara Ferragni diserta le sfilate di Parigi: rimane a Milano (e indossa la minigonna leopardata) Dopo Milano, Chiara Ferragni ha disertato anche la Paris Fashion Week. Se in Francia stanno andando in scena le sfilate di Haute Couture, lei ha preferito rimanere a casa, approfittandone per concedere ai fan uno dei suoi tanto amati fit-check. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

È partita la Paris Fashion Week dedicata all'Haute Couture e, come da tradizione, sono moltissime le star volate in Francia per assistere alle sfilate delle più grandi Maison al mondo. Questa mattina, ad esempio, è stato il turno di Schiaparelli e Dior, due tra le griffe preferite di Chiara Ferragni. Quest'ultima, però, dopo aver disertato la recente Milano Fashion Week, ha pensato bene di dare forfait anche a Parigi. Che si tratta di una strategia di marketing per riconquistare popolarità o semplicemente di un bisogno di rimanere in famiglia, ma la cosa certa è che in seguito allo scandalo dei pandori Balocco l'imprenditrice ha deciso di prendersi una pausa dagli eventi fashion.

Chiara Ferragni rimane a casa durante la Paris Fashion Week

Chiara Ferragni ha deciso di rimanere a Milano durante la Paris Fashion Week dedicata all'Alta Moda (cosa che non aveva mai fatto negli anni scorsi). A prendere i suo posto è stata la sorella Valentina, che proprio nelle ultime ore ha sconvolto tutti apparendo irriconoscibile con degli inediti capelli castani (anche se si tratta solo di una tintura temporanea). Come sta trascorrendo le sue giornate l'imprenditrice? Sui social non ha esitato a mostrarsi tra le mura casalinghe alle prese con l'ennesimo fit-check realizzato poco prima di uscire. Per lei niente abiti da sera, trasparenze o gioielli scultura, ha deciso di mixare uno stile dark a qualche dettaglio iper glamour.

Il fit-check di Chiara Ferragni

Il look nero e animalier di Chiara Ferragni

Per la giornata milanese Chiara Ferragni ha indossato un maglioncino nero a collo alto, abbinandolo a un'audace minigonna leopardata, un modello corto, fasciante e a vita bassa che ha lasciato l'ombelico in vista. Per completare il tutto ha scelto un paio di collant velati, degli stivali col tacco largo e basso e una giacca di pelle dalla linea classica di Baia.

Chiara Ferragni con la Kelly bag di Hermès

Non sono mancati il cappotto in tinta per proteggersi dal freddo e una delle Kelly bag di Hermès della collezione da sogno che possiede. Insomma, Chiara ha lasciato nell'armadio i capi esuberanti e sopra le righe riservati alle Fashion Week, per la quotidianità milanese ha puntato tutto sulla semplicità.

Chiara Ferragni con la minigonna leopardata