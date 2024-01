Valentina Ferragni cambia look: alle sfilate di Parigi stupisce coi capelli castani Valentina Ferragni è volata (senza sua sorella Chiara) a Parigi, per la sfilata di Schiaparelli. Ha stupito con un nuovo hair look, un nuovo colore di capelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Valentina Ferragni coi capelli castani

Valentina Ferragni è una presenza fissa alla Paris Fashion Week. Negli anni passati era solita assistere alle sfilate assieme a sua sorella. Proprio a gennaio 2023 lei e Chiara Ferragni erano volate nella capitale francese per gli show dell'Alta Moda. Insieme erano anche alla sfilata Schiaparelli dell'estate 2021, entrambe con look sensuali e ricercati. Ora le cose sono leggermente diverse. Chiara Ferragni per il momento sembra aver messo da parte eventi mondani e serate di gala, presa dalle conseguenze del caso Balocco e dall'inchiesta per truffa aggravata che la vede coinvolta. Ha anche disertato la Milano Fashion Week. Sua sorella minore, invece, è ugualmente partita alla volta di Parigi e non ha rinunciato alla sfilata di uno dei suoi brand del cuore.

Valentina Ferragni alla sfilata di Schiaparelli

Lo show di Schiaparelli era uno dei più attesi, della Paris Fashion Week attualmente in corso. Fino al 25 gennaio sfileranno in passerella le collezioni di Alta Moda delle principali Maison, pensate per la stagione Primavera/Estate 2024. La Casa di moda francese ha dato il via con uno spettacolo estremamente ricercato. Tra gli ospiti: Jennifer Lopez (che ha stupito con un nuovo hair look), Zendaya, Hunter Schafer. È volata nella capitale anche Valentina Ferragni.

Valentina Ferragni in Schiaparelli

L'imprenditrice ha partecipato alla sfilata con un look color panna composto da maglioncino a collo alto e maxi gonna a vita alta, abbinati a stivali bianchi. Infine ha impreziosito l'outfit con un vistoso collier dorato: l'occhio che campeggia al centro è uno dei simboli di Schiaparelli. Sui social ha mostrato il dietro le quinte e la preparazione per il grande evento: maschera viso per una pelle idratata e luminosa, poi l'aiuto di una hair stylist per un'acconciatura diversa dal solito, con tanto di nuovo colore.

Valentina Ferragni in Schiaparelli

Valentina Ferragni cambia hair look

"Sono castana, ma solo per oggi": con queste parole Valentina Ferragni ha svelato finalmente il cambio look che aveva precedentemente lasciato intuire nelle Instagram Stories. Ha chiarito che si tratta di una trasformazione temporanea, dunque una tinta che andrà via in poco tempo coi lavaggi. Per la sfilata, però, ha voluto azzardare e sperimentare un nuovo colore, mettendo da parte il suo biondo naturale e acconciando i capelli in un messy bun. "Devo dire che questo look non mi dispiace per niente, anche quando l'ho visto all'inizio non mi sembrato così strano. Lo trovo stupendo, sto davvero pensando di cambiare colore" ha proseguito. Stupirà davvero tutti con una trasformazione permanente?