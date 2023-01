Chiara e Valentina Ferragni alle sfilate dell’Alta Moda: quanto costa il loro soggiorno a Parigi Chiara e Valentina Ferragni sono entrambe a Parigi per seguire le sfilate dell’Alta Moda ma non alloggiano nello stesso albergo.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni e Valentina Ferragni alle sfilate dell’Alta Moda a Parigi

La settimana dell'Alta Moda di Parigi è iniziata con grandi colpi di scena e molte polemiche che hanno solo aumentato in realtà l'attenzione rivolta alle sfilate haute couture Primavera/Estate 2023. Sotto i riflettori dell'evento non sono mancate le celebrità e tra queste anche Chiara e Valentina Ferragni. Le due sorelle sono grandi appassionate di moda e non potevano perdere una delle settimane più importanti del settore. Scopriamo quanto costa il loro soggiorno a Parigi per seguire le sfilate.

Chiara Ferragni a Parigi per le sfilate dell’haute couture Primavera/Estate 2023

Chiara e Valentina Ferragni sono entrambe a Parigi per seguire le sfilate dell'Alta Moda ma le due note influencer e imprenditrici non sono partite assieme e non alloggiano nello stesso albergo. Ognuna delle due sorelle viaggia con il proprio entourage e soggiorna in strutture differenti di Parigi.

Valentina Ferragni a Parigi per l’Alta Moda

Chiara Ferragni nell'hotel che è un'opera d'arte a Parigi

Per la settimana dell'Alta Moda di Parigi, Chiara Ferragni a scelto uno storico hotel della città, tra i più lussuosi di sempre. Si tratta de Le Meurice, con vista sul Louvre, che è come una galleria, un'opera d'arte vivente. Il sontuoso albergo ha ospitato molti personaggi iconici del mondo dell'arte, da Picasso a Warhol. Dalí, l'artista surrealista, ha fatto di Le Meurice la sua seconda casa.

Hôtel Le Meurice

Opulenza settecentesca e design contemporaneo firmato da Philippe Starck caratterizzano gli interni dell'Hôtel Le Meurice dove una notte costa dai 1.595 euro di una Classic Room ai 9.500 euro dell'appartamento Presidenziale con tre camere da letto e tre bagni, terrazza e vista sulla Torre Eiffel. Non conosciamo di preciso la tipologia scelta da Chiara Ferragni per il suo soggiorno ma, per seguire le sfilate dell'Alta Moda parigina, la nota infleuncer non ha speso meno di 6000 euro.

Una delle suite panoramiche dell’Hôtel Le Meurice

Valentina Ferragni in un monumento iconico di Parigi

Valentina Ferragni, per il suo soggiorno parigino durante gli eventi dell'Haute Couture, si è affidata invece ad uno dei principali hotel di design di Parigi, il Lutetia. Monumento iconico ricco di storia, tra Boulevard Raspail e Rue de Sèvres, il Lutetia è da più di un secolo un emblema della Rive Gauche parigino, situato vicino ai caffè leggendari del quartiere, a giardini storici e famose boutique parigine.

Hotel Lutetia a Parigi

Soggiornare al Lutetia è come fare un viaggio nella storia. L'albergo è stato accuratamente restaurato e modernizzato da Jean-Michel Wilmotte. Una notte presso l'iconico monumento parigino va dai 1280 euro per una camera agli 8500 euro per la Penthouse Eiffel con terrazza a 360° e vista mozzafiato sulla Torre. Non sappiamo dove abbia scelto di alloggiare Valentina Ferragni presso il Lutetia ma il soggiorno per la settimana dell'Alta Moda di Parigi non è costato meno di 5.000 euro.