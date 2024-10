Dove è stato girato Parthenope: tutti i luoghi del nuovo film di Paolo Sorrentino

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Il 24 ottobre 2024 arriva in tutti i cinema italiani Parthenope, il nuovo film di Paolo Sorrentino che celebra l'iconica leggenda della sirena che ha dato vita a Napoli. Un viaggio epico senza eroismi dove passione e libertà si mescolano, celebrando sia l'imprevedibilità dell'amore che la bellezza travolgente della città partenopea: il regista ha voluto raccontare il lungo viaggio della vita della protagonista dal 1950, anno in cui è nata, a oggi, il tutto sullo sfondo di scorci e panorami suggestivi. Ecco tutti i luoghi in cui è stato girato il film Parthenope.

Da Palazzo Donn'Anna a Spaccanapoli, le location del film di Paolo Sorrentino

Paolo Sorrentino non ha scelto a caso i luoghi di Napoli che compaiono in Parthenope, anzi, ha spiegato di aver esplorato il concetto di "Incredibile napoletano", ovvero la smisurata teatralizzazione di ogni dettaglio che da sempre contraddistingue la città. Tra i vicoli partenopei tutto è incredibile e inverosimile, dalle scene estemporanee che si materializzano nei quartieri popolari agli affascinanti misteri delle zone aristocratiche.

Lungomare Caracciolo

L'attrice Celeste Dalla Porta, alias Parthenope, accompagna lo spettatore tra le mille anime di Napoli, mostrandone sia le bellezze che le spietatezze. Nata a Palazzo Donn'Anna, dunque a stretto contatto col mare di Posillipo, la protagonista attraversa la città, passando tra i vicoli di Spaccanapoli, il colonnato della Galleria Umberto, via San Carlo, Santa Lucia e il lungomare di via Caracciolo. Non mancano degli scorci sul Castel dell'Ovo, la sede storica dell'Università Federico II al Corso Umberto, la certosa di San Martino.

Le scene girate a Spaccanapoli

Dove si trovano le ville a Posillipo del film Parthenope

La spiaggia urbana che compare nelle riprese è quella della rotonda Diaz (e per l'occasione la produzione si è anche impegnata a ripulire la scogliera dai graffiti), mentre le ville sulla costa di Posillipo sono tutte private. Quella scavata nella roccia con una meravigliosa piscina privata si trova parco privato nei pressi di Riva Verde, mentre quella imponente ma in evidente stato di abbandono è Villa Rocca Matilde.

Parthenope

Detta anche Villa Lauro perché l'armatore Achille Lauro fu il suo ultimo proprietario, ha una meravigliosa spiaggia privata e attualmente è in cerca di un acquirente (da anni è all'asta). Paolo Sorrentino sul set ha voluto anche la nave azzurra usata realmente dai tifosi napoletani per festeggiare lo scudetto del 2023 e un camion che nel 1973 è stato utilizzato per la disinfestazione ai tempi del colera.

Parthenope

I luoghi di Parthenope a Capri e Genova

Diverse, inoltre, le scene del film Parthenope girate al di fuori di Napoli, prime tra tutte quelle realizzate a Capri, dove viene raccontata l'estate breve e spensierata dei giovani protagonisti.

I Faraglioni dal parco dei Giardini di Agusto

A farla da padrone non possono che essere gli iconici Faraglioni ma osservati da una location d'eccezione, il parco dei Giardini di Agusto. La spiaggia che compare nelle riprese capresi, invece, è quella di Faro di Punta Carena ad Anacapri. Un set è stato allestito anche a Genova, dove sono stati ricostruiti alcuni vicoli della Napoli storica, mentre per gli interni Paolo Sorrentino ha preferito evitare i classici studi cinematografici, preferendo una casa privata a Posillipo.

Il viaggio Napoli-Capri in traghetto