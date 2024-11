Qual è il nome dell’hotel di lusso a Capri di Parthenope, il nuovo film di Paolo Sorrentino

Parthenope, il nuovo film di Paolo Sorrentino, è ambientato sia a Napoli che in alcune location esclusive sull’isola di Capri. Dove si trova l’hotel di lusso in cui la protagonista fa il bagno in piscina col fratello e col fidanzato?