Parthenope: la storia dei Giardini di Augusto e tutte le location a Capri del film di Sorrentino L'isola di Capri gioca un ruolo chiave nella storia raccontata in Parthenope, il film di Paolo Sorrentino, ma in quanti hanno riconosciuto i luoghi iconici mostrati nelle diverse scene? Ecco quali sono e la loro storia.

A cura di Valeria Paglionico

Parthenope, il nuovo film di Paolo Sorrentino, sta letteralmente spopolando e non solo perché ha sbancato al botteghino in meno di una settimana, è anche diventato uno dei più gettonati (e divisivi) argomenti di discussione del momento. Il regista si è ispirato alla sirena che ha dato i Natali a Napoli e, sullo sfondo degli scorci più belli della città, da Villa Lauro a Posillipo ai vicoli del centro storico, ha raccontato la storia della protagonista Parthenope. Si tratta di un vero e proprio viaggio epico tra l'imprevedibilità dell'amore, la spensieratezza della giovinezza, il dolore della perdita e un mix di sacro e profano (l'attrice ha infatti letteralmente indossato i gioielli del Tesoro di San Gennaro). A farla da padrone è anche un'altra location non poco distante da Napoli, l'isola di Capri: ecco quali sono i luoghi iconici che compaiono nel film.

La storia dei Giardini di Augusto

La vacanza a Capri di Parthenope rappresenta un punto chiave nella sua evoluzione e non solo perché è lì che scopre davvero il potere della sua bellezza, è nei Giardini di Augusto, per la precisione sul belvedere con vista sui Faraglioni, che il fratello della protagonista decide di togliersi la vita. Qual è la storia quel parco meraviglioso e panoramico che sembra essere uscito da un sogno?

Il viaggio a Capri

Inizialmente noti come i giardini di Krupp (dal nome dell'industriale tedesco che ne avviò la costruzione), ancora oggi sono il parco cittadino di Capri anche se sono stati rinominati giardini d'Augusto in onore del primo imperatore romano. Famosi per la presenza di diversi esemplari della flora dell'isola, sono tra i luoghi più apprezzati dai turisti per gli splendidi panorami.

Parthenope a Capri

Dalle varie terrazze con vista si possono ammirare scorci su monte Solaro, sulla baia di Marina Piccola, su via Krupp e sui Faraglioni. Al loro interno c'è anche un monumento in onore di Lenin (che ha vissuto a Capri nel 1908): una struttura di 5 mt in blocchi di marmo sovrapposti su cui è stato scolpito il volto del leader sovietico.

I Giardini di Augusto

I luoghi iconici di Capri che compaiono in Parthenope

Nel film Parthenope di Paolo Sorrentino vengono mostrati anche molti altri luoghi simbolo dell'isola di Capri, a prova del fatto che rappresenta una location chiave nell'evoluzione della storia.

Parthenope a Capri

I tre ragazzi spensierati come prima tappa della loro vacanza estiva scelgono il Quisisana, l'hotel di lusso famoso in tutto il mondo, caratterizzato da una enorme piscina con vista sulla terrazza esterna. Il fratello della protagonista, inoltre, passa per l'iconica piazzetta prima della tragedia, mentre la strada che tutti percorrono incrociandosi più volte dopo la festa in discoteca è via Tragara, uno dei passeggi più noti al mondo da cui si possono ammirare ancora i Faraglioni. In quanti dopo aver visto Parthenope hanno sentito il desiderio di un viaggetto a Capri?

Via Tragara