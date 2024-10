video suggerito

Parthenope al botteghino: record per il film di Sorrentino e sfida tra dediche per finire nelle sue stories Instagram Il box office incorona Parthenope di Paolo Sorrentino come primo film italiano più visto del weekend e miglior esordio di un film drammatico italiano nel post pandemia. Con un incasso iniziale di 1.907.132, ad oggi al botteghino ha totalizzato 2.192.681€. E sui social è Sorrentino mania, con dediche e ringraziamenti dalle sale dei cinema di tutta Italia per finire nelle stories Instagram del noto regista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Parthenope di Paolo Sorrentino è il primo film italiano del weekend e miglior esordio di un film drammatico italiano nel post pandemia. Con un incasso nel primo weekend di 1.907.132, con 529 sale e la media cinema 3.605, complessivamente, con l’incasso delle anteprime, Parthenope ha totalizzato ad oggi 2.192.681€.

Parthenope boom al botteghino: un fenomeno digitale

File immense fuori i cinema di tutte le città d'Italia, il pubblico intento a condividere foto della locandina o dei titoli di coda per taggare Paolo Sorrentino e ricevere, nei casi più fortunati, delle special mention nelle sue stories Instagram. Parthenope è stato a tutti gli effetti un fenomeno social, sia per la promozione che ha ricevuto, del tutto insolita rispetto alla canonica dedicata maggiormente alle prime pagine dei cartacei, TG e programmi tv. Una promozione orientata al mondo digitale, che, oltre alle testate giornalistiche, si è avvalsa anche di creator e tiktoker, oltre che dei podcast più seguiti e delle radio più amate. E continua adesso con la voglia di coinvolgere il pubblico in rete, per renderlo sempre più protagonista, perché il film voleva ossigenarsi con il contributo del target giovane, non a caso Parthenope è uscito al cinema in anteprima con le proiezioni di mezzanotte.

"La mia relazione con i giovani che mi seguono è qualcosa di molto eccitante, ma non è che faccia chissà che per ingraziarmeli. Avendo un ricordo molto vivo di quello che è stato il dolore della gioventù, forse pensano che io sia uno di loro perché mi sentono capace di raccontarlo", Paolo Sorrentino me lo ha spiegato così, nell'intervista per Fanpage.it, il suo rapporto con i ragazzi che riempiono le arene e ambiscono a un briciolo della sua arte. E lo ha reso ancora meglio quando ha raccontato di essere stato molto attratto dal mondo adulto quando era adolescente e ora invece, in età più matura, di sentire il richiamo di quello più giovane.

Iddu e Vermiglio, gli altri due film italiani in classifica

Altri due sono i film italiani che viaggiano in classifica con Parthenope, anche se a quote diverse. Il primo è Iddu con Elio Germano e Toni Servillo, liberamente ispirato a un periodo della vita di Matteo Messina Denaro, che dal 10 ottobre ad oggi ha incassato 1.997.983€; l'altro è Vermiglio di Maura Delpero, candidato per l'Italia agli Oscar 2025, che da metà settembre da totalizzato 2.212.658€, pur non avendo avuto ampie vetrine o particolari spinte televisive.

Una scena di Vermiglio

Parthenope: cast, produzioni e musiche

Il film è interpretato da (in ordine alfabetico): Dario Aita, Celeste Dalla Porta, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Biagio Izzo, Marlon Joubert, Peppe Lanzetta, Nello Mascia, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Daniele Rienzo, Stefania Sandrelli e Alfonso Santagata. È distribuito da PiperFilm. Girato tra Napoli e Capri, è una co-produzione Italia-Francia. Scritto e diretto da Paolo Sorrentino, è un film Fremantle prodotto da The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle, e Pathé in associazione con Numero 10, in associazione con PiperFilm e Saint Laurent. I produttori sono Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, una società di Fremantle; Anthony Vaccarello per Saint Laurent, Paolo Sorrentino per Numero 10 e Ardavan Safaee per Pathé. Douglas Urbanski è il produttore esecutivo. Il direttore della fotografia è Daria D'Antonio, premiata a Cannes con il CST Artist-Technician, il Costume Artistic Director è Anthony Vaccarello per Saint Laurent, il costumista è Carlo Poggioli, il montatore è Cristiano Travaglioli, lo scenografo è Carmine Guarino, il casting è di Annamaria Sambucco e Massimo Appolloni. Le musiche originali sono di Lele Marchitelli e la canzone originale “E si’ arrivata pure tu” è di Valerio Piccolo.