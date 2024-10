video suggerito

Su Netflix tutti i film di Paolo Sorrentino tranne LORO, il film su Silvio Berlusconi censurato Tutti i film di Paolo Sorrentino sono finalmente disponibili su Netflix. Tutti tranne LORO, il film “politico” che il cineasta ha dedicato a Silvio Berlusconi e che continua a essere censurato in Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tutti i film di Paolo Sorrentino sono finalmente disponibili su Netflix. Non proprio tutti, per la verità. All'appello manca sempre LORO, il film su Silvio Berlusconi che di fatto è stato estromesso da qualsiasi tipo di distribuzione in Italia. In quella che appare come una sorta di omaggio, una marcia di avvicinamento a Parthenope, ultimo lavoro del cineasta dal 24 ottobre al cinema, Netflix ha messo a disposizione l'opera omnia meno LORO, che è invece disponibile all'estero. I riflettori sulla mancata distribuzione del film si sono riaccesi grazie alle parole di Toni Servillo al podcast di Dario Moccia: "È evidente che chi ne detiene i diritti, non ha interesse a distribuirlo".

Sulla piattaforma che ha di recente annunciato l'aumento dei suoi abbonamenti, sono quindi disponibili tutti i film del cineasta napoletano. Nell'ordine:

L'uomo in più (2001)

Le conseguenze dell'amore (2004)

L'amico di famiglia (2006)

Il divo (2008)

This Must Be the Place (2011)

La grande bellezza (2013)

Youth – La giovinezza (Youth) (2015)

Loro (2018)

È stata la mano di Dio (2021)

Le parole di Paolo Sorrentino su LORO

LORO sarà anche stato bloccato dalla distribuzione, ma non dalla viralità dei social network. Il film, infatti, rivive grazie alle clip del film caricate su TikTok. I diritti di sala e distribuzione sono saldamente in mano a Medusa/Mediaset. Questo lascia ipotizzare che ci sia la ferrea volontà di bloccare la visione del film che minaccia la riscrittura della storia di Silvio Berlusconi, in una fase politica dedicata per gli eredi e per il futuro, probabilmente più centrista, di Forza Italia. Lo stesso Paolo Sorrentino è apparso abbastanza rassegnato sul destino di questo film. Nell'intervista rilasciata a Fabio Fazio, ospite di Che Tempo Che Fa, ha dichiarato d'essersi pentito di aver fatto "film politici": "Ho fatto anche film politici che si sono rivelati degli azzardi". Un riferimento, sicuramente non esplicito, indirizzato a Il Divo e a LORO, gli unici due film politici realizzati da Sorrentino.