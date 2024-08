video suggerito

Toni Servillo e il film su Silvio Berlusconi, LORO: "È evidente che non c'è interesse a distribuirlo" L'attore ha finalmente parlato per la prima volta di LORO, il film di Sorrentino su Silvio Berlusconi, e del fatto che non è disponibile in Italia: "Il film è stato acquistato da chi non ha interesse a distribuirlo. Quando avrà finalmente l'opportunità di uscire avrà una valutazione superiore".

Toni Servillo ha finalmente parlato del mistero di LORO, il film di Paolo Sorrentino dedicato alla controversa figura di Silvio Berlusconi nel quale è stato il protagonista. Ospite del podcast di Dario Moccia, l'attore nato ad Afragola e cresciuto a Caserta ha detto la sua commentando il fatto che ci siano presenti numerose clip su TikTok che fanno milioni di visualizzazioni: "È bene che ci sia almeno su TikTok perché il film non c'è in Italia. Quel film racconta che a un certo punto, nella politica, è entrato il mercato".

Perché Loro non è disponibile in Italia

Loro è stato finanziato e distribuito nelle sale da Universal mentre i diritti d'antenna sono stati acquistati da Mediaset. Che ne può appunto disporre come vuole, anche tenendolo fuori da qualsiasi catalogo. Toni Servillo, quindi, ha commentato così la scelta di non distribuire il film:

È bene che ci sia almeno su TikTok perché il film non c'è in Italia. Il film si trova sul mercato tedesco, francese, inglese…evidentemente, non mi mettete in imbarazzo, il film è stato acquistato da chi non ha interesse a distribuirlo. Non è stato trasmesso dalla Rai, non l'ha trasmesso ovviamente Mediaset. Non l'ha trasmesso neanche La7, che pure mandò in onda Il Divo. Quando uscì, Il Divo non aveva diritto d'antenna perché né la Rai né Mediaset parteciparono alla produzione del film.

Toni Servillo ha poi chiosato sperando che in futuro il film possa tornare disponibile: "Credo che sia un film che, quando avrà finalmente l'opportunità di uscire tra molti anni, avrà una valutazione superiore rispetto a quanto non ne abbia avuto prima".

Come vedere Loro in Italia legalmente

Le possibilità per vedere Loro in Italia e in maniera legale, però, ci sono. La prima, la più classica, è quella di utilizzare una VPN e settare un IP tedesco, inglese o francese, ritrovandosi il film disponibile gratuitamente sul catalogo Prime Video. La seconda, più macchinosa, è quella di acquistare una copia fisica sugli e-shop (Amazon, ecc.). Anche in questo caso, però, bisognerà accontentarsi di edizioni straniere perché l'edizione italiana non esiste. Per volontà, ovviamente, di chi detiene i diritti.