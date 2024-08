video suggerito

Il film di Sorrentino su Berlusconi introvabile in Italia, ma in UK è su Prime Video Dopo il clamore per le dichiarazioni di Toni Servillo sulla mancata distribuzione in Italia per volontà di Mediaset, ecco spuntare il film su Prime Video. Ma non in Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

È scoppiata la LORO-mania. Dopo le parole di Toni Servillo al podcast di Dario Moccia, tutti vogliono (ri)vedere il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi anche in Italia. Ma, proprio come ha rivelato l'attore al fumettista, i diritti d'antenna sono di proprietà Mediaset e in Italia non sembrerebbe esserci la volontà di distribuirli. "Il film è stato acquistato da chi non ha interesse a distribuirlo", ha detto l'attore premio Oscar, "ma quando avrà finalmente l’opportunità di uscire avrà una valutazione superiore". Dopo queste parole si è riacceso l'interesse per la pellicola, al punto che dall'estero arrivano video che mostrano come il film sia effettivamente disponibile su una piattaforma streaming tradizionale come Prime Video.

In questo reel, pubblicato da Ciro Pellegrino, vediamo come LORO sia disponibile in versione integrale sulla piattaforma di Prime Video: "Il film di Sorrentino su Berlusconi introvabile in Italia. Ma in UK c'è". Allo stato attuale, infatti, l'unico modo per vedere il film in maniera legale è collegarsi con un server estero: il film è regolarmente distribuito in Germania, Francia e Inghilterra. In Italia non c'è neanche la possibilità di acquistare una copia fisica del film: gli unici DVD disponibili sugli e-commerce, infatti, sono edizioni straniere.

Nel corso della puntata del podcast di Dario Moccia, Toni Servillo aveva detto la sua commentando il fatto che siano presenti numerose clip su TikTok tratte dal film che, intanto, macinano milioni di visualizzazioni: "È bene che ci sia almeno su TikTok perché il film non c'è in Italia. Quel film racconta che a un certo punto, nella politica, è entrato il mercato". LORO è stato distribuito da Universal mentre i diritti d'antenna sono stati acquistati da Mediaset: "Il film si trova sul mercato tedesco, francese, inglese…evidentemente, non mi mettete in imbarazzo, il film è stato acquistato da chi non ha interesse a distribuirlo".