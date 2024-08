Francesca Pascale su LORO: “Scriverò un libro su quelli che sguazzano e mangiano col denaro di Berlusconi”

video suggerito

Il film LORO, diretto da Paolo Sorrentino e interpretato da Toni Servillo nel ruolo di Silvio Berlusconi, continua a far discutere, nonostante la sua mancata distribuzione in Italia. L'opera è stata al centro di rinnovate polemiche dopo un'intervista rilasciata dallo stesso Servillo al podcast di Dario Moccia. L'attore casertano, rispondendo alle domande del fumettista, ha fugato ogni dubbio sulla mancata distribuzione del film: "Si trova sul mercato tedesco, francese, inglese…evidentemente, non mi mettete in imbarazzo, il film è stato acquistato da chi non ha interesse a distribuirlo". Le parole di Toni Servillo hanno generato un clamore immediato. Spicca l'intervento di Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi: "Sguazzano e mangiano con il denaro di Silvio Berlusconi".

Che cosa ha detto Francesca Pascale

In un reel pubblicato su Instagram dal giornalista di Fanpage.it Ciro Pellegrino, che mostrava la presenza del film di Paolo Sorrentino nel catalogo britannico, Francesca Pascale ha lanciato un'invettiva nei confronti di "quelli presenti nelle piazze antiberlusconiane":

Scriverò un libro sull'ipocrisia di quelli presenti nelle piazze antiberlusconiane nel frattempo che sguazzano e mangiano con il denaro di Silvio Berlusconi. Titolo: RADICAL SHIT.

La mancata distribuzione del film di Paolo Sorrentino in Italia, però, resta un tema controverso. Appare chiara la volontà di chi detiene i diritti d'antenna (Mediaset) di evitarne la diffusione nel nostro Paese. Un peccato considerando che, come ha detto lo stesso Toni Servillo, LORO non è semplicemente un film su Silvio Berlusconi ma un film "su come nella politica, a un certo punto, è entrato il mercato". Nel frattempo, mentre il film non è ancora disponibile sulle piattaforme di streaming italiane, le clip di LORO continuano a macinare visualizzazioni su TikTok e sugli altri social network.