video suggerito

Paolo Sorrentino: “Il film LORO su Berlusconi? L’hanno censurato”, il regista commenta la scelta di Mediaset Paolo Sorrentino conferma a Fanpage.it la censura subita dal film LORO, sulla vita di Silvio Berlusconi, i cui diritti d’antenna sono stati acquisiti da Mediaset, attraverso la società Medusa Film, dopo l’uscita in sala del 2018. Impossibile vederlo in Italia, ma all’estero sì. “Lo hanno censurato, non lo fanno vedere”, dichiara il noto regista, al cinema con Parthenope dal 24 ottobre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paolo Sorrentino conferma a Fanpage.it la censura subita dal film LORO, sulla vita di Silvio Berlusconi, i cui diritti d'antenna sono stati acquisiti da Mediaset, attraverso la società Medusa Film, dopo l'uscita in sala del 2018. Impossibile vederlo in Italia da sei anni, possibile invece all'estero in versione ridotta. "Sì, lo hanno censurato", dichiara apertamente e per la prima volta il noto regista, al cinema con Parthenope dal 24 ottobre.

Toni Servillo sulla censura di LORO: "Acquistato da chi non ha interesse a distribuirlo"

Anche Toni Servillo aveva espresso il suo parere sull'assenza di LORO in tv e piattaforma. Ospite del podcast di Dario Moccia, l'attore e grande amico di Paolo Sorrentino, nonché protagonista di LORO nei panni di Silvio Berlusconi, ha dichiarato: "È bene che ci sia almeno su TikTok perché il film non c'è in Italia. Il film si trova sul mercato tedesco, francese, inglese. Non mi mettete in imbarazzo, il film è stato acquistato da chi non ha interesse a distribuirlo. Non è stato trasmesso dalla Rai, non l'ha trasmesso ovviamente Mediaset. Non l'ha trasmesso neanche La7, che pure mandò in onda Il Divo. Quando uscì, Il Divo non aveva diritto d'antenna perché né la Rai né Mediaset parteciparono alla produzione del film". Infine ha aggiunto: "Credo che sia un film che, quando avrà finalmente l'opportunità di uscire tra molti anni, avrà una valutazione superiore rispetto a quanto non ne abbia avuto prima".

LORO torna al cinema, Netflix lo esclude dal catalogo

Il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi sarà incluso in una retrospettiva curata dal Cinema Troisi di Roma. Appuntamento ogni domenica, dall’8 settembre al 17 novembre. Dal primo lungometraggio, L’uomo in più, fino al più recente È stata la mano di Dio: quasi due mesi di programmazione per rivedere le opere di uno dei registi più amati d’Italia e più influenti a livello internazionale. I due atti di LORO 1 e 2 verranno proiettati rispettivamente il 3 e il 10 novembre alle ore 11.00.

E se il film avrà una seconda vita in sala, lo stesso non si può dire per la visione in piattaforma. È degli ultimi giorni la notizia di un catalogo dedicato alla filmografia di Paolo Sorrentino che, guarda caso, contiene tutti i suoi film tranne LORO. Mediaset e Medusa, interpellati da Fanpage.it, non hanno ancora fornito una risposta e nemmeno una versione dei fatti che motivi in qualche modo questo oscuramento.