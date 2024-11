video suggerito

Parthenope, chi ha firmato i look della protagonista interpretata da Celeste Dalla Porta I costumi raccontano l'evoluzione di Parthenope. Nel film di Paolo Sorrentino è interpretata da Celeste Dalla Porta (giovane) e Stefania Sandrelli (adulta).

A cura di Giusy Dente

Celeste Dalla Porta in Parthenope

L'attesa è finita e il nuovo film di Paolo Sorrentino è arrivato nelle sale. L'accoglienza per Parthenope è stata calorosa, a dir poco: è record al box office. Ad oggi al botteghino ha totalizzato 2.192.681 euro, il miglior esordio di un film drammatico italiano nel post pandemia. La protagonista che dà il titolo al film è interpretata da due attrici: Celeste Dalla Porta quando il personaggio è giovane e Stefania Sandrelli per l'età adulta. La crescita, l'evoluzione da ragazza a donna, viene segnata anche attraverso i costumi, minuziosamente studiati da Carlo Poggioli, il quale ha collaborato con Anthony Vaccarello. Il Direttore creativo di Saint Laurent è qui coinvolto in veste di Costume Artistic Director e produttore.

Parthenope veste Saint Laurent

Carlo Poggioli a Fanpage.it ha raccontato di aver trovato, nella sceneggiatura, tanti spunti di partenza utili per svolgere il suo lavoro e caratterizzare al meglio i personaggi attraverso i costumi. Saint Laurent ha vestito la protagonista con capi tutti appositamente realizzati: non c'è nulla di archivio, nel film. Ovviamente, attraversando un arco di tempo piuttosto lungo, quando si è trattato di dare vita agli anni Sessanta e Settanta il costumista ha pensato di rifarsi all'immaginario che la Maison proponeva a quei tempi, ai capi iconici che realizzava in quegli anni d'oro.

Parthenope indossa una borsa Saint Laurent

Difatti in una scena Parthenope indossa uno smoking, capo simbolico nella storia del marchio. Nel giorno della Laurea, la protagonista indossa invece un tailleur in velluto nero. Il tailleur, soprattutto coi pantaloni, è una scelta di stile che l'accompagnerà fino all'età adulta, anzi, proprio questo capo segna una linea di continuità tra il personaggio giovane e il personaggio adulto.

Borsa Saint Laurent Le Monogram Coeur

"Il tailleur è l'aggancio che lega i due caratteri" ha spiegato a Fanpage.it il costumista. Il velluto torna in versione colorata con una giacca rossa abbinata a jeans e camicia bianca. Nel look spicca una borsa, ovviamente firmata Saint Laurent. È il modello Le Monogram Coeur a tracolla, con patch logo frontale: costa sul sito ufficiale 1100 euro.

Parthenope

I colori si fanno via via più sbiaditi: Stefania Sandrelli la vediamo soprattutto in toni neutri e chiari, come il beige, delicato e poco appariscente, più indicato per una donna matura e molto consapevole di sé e del suo vissuto. Viceversa, i colori di Celeste Dalla Porta sono vivaci, forti, decisi, solari, brillanti, richiamano spesso il blu del mare. Proprio in questa ottica rientra il mini dress argentato della festa, un modello in stile slip dress corto, con bretelline sottili e scollatura profonda ricoperto di paillettes silver.