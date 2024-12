video suggerito

I costumi di "Parthenope" in mostra a Roma : esposti a Cinecittà gli abiti del film di Paolo Sorrentino Inaugura sabato 14 dicembre 2024 la mostra dedicata agli abiti di "Parthenope", film di Paolo Sorrentino campione d'incassi. I costumi, realizzati da Carlo Poggioli e confezionati da Saint Laurent, che ha anche prodotto la pellicola, sono esposti a Cinecittà: scopriamo quali sono i vestiti che possiamo ammirare.

A cura di Arianna Colzi

Celeste Dalla Porta in Partenope | Foto Gianni Fiorito

Inaugura oggi, sabato 14 dicembre, a Cinecittà si Mostra, museo cinematografico che si trova negli omonimi studi, la mostra dedicata ai costumi di Parthenope, film di Paolo Sorrentino. Gli abiti sono disegnati dal costumista Carlo Poggioli e confezionati sotto la Direzione Creativa di Anthony Vaccarello, designer della Maison Saint Laurent. Il film di Sorrentino ha da poco segnato un record importante nella carriera del registra: con 7,4 milioni di euro incassati, registrati a fine novembre, è il film con più incassi nella storia del regista premio Oscar. Fin dall'annuncio del film c'è stata una grande attesa sui costumi di Parthenope, visto che tra i produttori del film figurava la Saint Laurent Productions, la casa di produzione ideata dalla Maison francese e voluta da Vaccarello. Dai gioielli di San Gennaro agli abiti indossati da Partenope (Celeste Dalla Porta), ecco cosa vedere nella mostra che inaugura oggi a Roma.

La mostra sui costumi di Parthenope inaugura a Cinecittà

Gli appassionati di cinema e gli amanti dei costumi sul grande schermo troveranno quello che cercano nei 14 abiti esposti a Cinecittà si Mostra. Nel film di Sorretino, anche grazie alla co-produzione Saint Laurent, gli abiti sono un mezzo per esprimere l'idea che sta alla base del film, come ha confermato lo stesso Carlo Poggioli in un'intervista rilasciata a Fanpage.it. Tutti coloro che si aspettavano di vedere vestiti presi dalle collezioni di Vaccarello o dall'archivio Saint Laurent si sono dovuti ricredere, visto che Poggioli e il designer francese hanno collaborato alla creazione di tanti look interamente realizzati per il film. E i look sono proprio la cifra autoriale a un film fatto di atmosfere altamente evocative.

La selezione degli abiti di Parthenope a Cinecittà si Mostra

Tra gli abiti esposti troviamo; l’abito argento in georgette di seta ricamata indossato da Celeste Dalla Porta e il vestito da sera in satin nero dalla profonda scollatura a V con spacco laterale che sempre la protagonista indossa, abbinato a un capospalla in pelliccia eco di visone a costine marrone.

L'abito realizzato da Carlo Poggioli e Anthony Vaccarello per Partenope

Non può mancare anche il look dell'irrefrenabile Greta Cool, interpretata da Luisa Ranieri, e ispirato alle mise delle dive del passato: la diva, infatti, nel film indossa un mantello in jersey laminato oro e un abito dello stesso tessuto con scollo a cuore. Tutti questi abiti, come è intuibile, sono in parte anche degli omaggi alla storia di Saint Laurent e a quella dei suoi capi più celebri.

L'abito di Greta Cool

Tra i 14 abiti, poi, troviamo l'incredibile abito gioiello indossato da Celeste Dalla Porta nella scena con il Vescovo interpretato da Peppe Lanzetta e composto da una mitria (il copricapo dei vescovi), una collana e una cintura gioiello tempestati di pietre.

L'abito disegnato da Carlo Poggioli e realizzato da Pikkio

Poggioli si è ispirato alla storia e alle fattezze del Tesoro di San Gennaro, simbolo sacrale della città partenopea, realizzato poi da Pikkio, azienda italiana che realizza gioielli per film e spettacoli teatrali. Oltre agli abiti indossati dall'eterea Partenope, nella mostra troviamo anche gli abiti maschili, come il completo in lino bianco realizzato per Gary Oldman (lo scrittore John Cheever), confezionato da Cesare Attolini, emblema della tradizione sartoriale d'alta qualità di Napoli e che ha firmato i completi per attori come Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica e Totò.

L'abito di Gary Oldman in Parthenope realizzato da Cesare Attolini

La selezione Fiaba e Mito a Cinecittà

Oltre al focus sugli abiti di Parthenope, nella nuova selezione di 14 abiti di Cinecittà si Mostra troviamo altri capi culto della storia del cinema. Nella sezione denominata "Fiaba e mito", curata da Barbara Goretti, si vuole omaggiare il lavoro tra storia e mito di due costumisti italiani vincitori del premio Oscar: Piero Tosi e Gabriella Pescucci. Tra questi troviamo le creazioni realizzate per Titania, interpretata da Michelle Pfeiffer, nell'adattamento cinematografico di Sogno di una notte di mezza estate (1999) girato a Cinecittà da Michael Hoffmann.

Gli abiti di Michelle Pfeiffer confezionati dalla Sartoria Tirelli

Tra gli altri abiti presenti troviamo anche quello disegnato dai due costumisti per il personaggio di Monica Bellucci nel film Le meraviglie di Alice Rohrwacher dove interpreta la star della tv Milly Catena.

L'abito di Monica Bellucci ne "Le Meraviglie"