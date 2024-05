video suggerito

Chi è Celeste Dalla Porta, l’attrice che interpreta Parthenope nel nuovo film di Paolo Sorrentino Celeste Dalla Porta è la giovane protagonista di Parthenope, il nuovo film di Paolo Sorrentino in concorso a Cannes 2024. Ventisei anni, milanese, si è diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha lavorato come modella e si è perfezionata nel teatro danza. Del suo privato, però, si sa ancora poco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Celeste Dalla Porta, 26 anni, è la protagonista di Parthenope, il nuovo film di Paolo Sorrentino in concorso a Cannes 2024. Finora ha girato già alcuni cortometraggi, ma quella con il regista napoletano è la sua prima esperienza cinematografica. In questi anni si è perfezionata nel teatro danza e ha lavorato anche come modella. Della sua vita privata non si conoscono dettagli, dal momento che anche sui social è riservatissima.

Chi è Celeste Dalla Porta: la carriera da attrice, modella e ballerina

Nata a Milano il 24 dicembre 1997, frequenta il liceo artistico di Brera, dove si diploma nel 2017. Dal 2009 al 2012 frequenta un workshop teatrale diretto da Carolina Trotta e nel 2018 si iscrive a dei laboratori di teatro danza, che frequenterà anche successivamente al suo ingresso nel Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Qui frequenterà il biennio dal 2019 al 2021, anno in cui si diplomerà. Tra il 2018 e il 2019, però, non sono mancati servizi fotografici in cui ha fatto da modella. I primi lavori davanti alla macchina da presa risalgono agli anni immediatamente successivi al percorso fatto alla scuola di cinema, infatti ha preso parte al cortometraggio Cecità diretto da Niccolò Donatini nel 2021, seguito nel 2022 Red mirror- Cortometraggio per Campari, diretto da Federico Russotto e infine il corto La replica, con la regia di Mauro Diez.

Celeste Dalla Porta è Parthenope, la protagonista del film di Sorrentino

È la protagonista della nuova pellicola di Paolo Sorrentino. Nella locandina del film appare intenta a riemergere in superficie dalle profondità marine, proprio come una sirena, avvolta dall'acqua, con il Vesuvio sullo sfondo. Il film, infatti, è ispirato al mito della sirena che avrebbe creato Napoli. Sebbene il suo volto sia completamente nuovo ai più, in realtà proprio Sorrentino le aveva affidato una parte, piccolissima, in È stata la mano di Dio, ma quel cameo col senno di poi, si è rivelato importante.

La vita privata di Celeste Dalla Porta

Del suo privato, in realtà, si conosce ben poco. Sul suo profilo Instagram, ad esempio, sono presenti principalmente scatti inerenti all'ambito lavorativo, tra shooting e backstage del film di Sorrentino, rigorosamente in bianco e nero.