Chi è Enzo Paci, l'attore che interpreta Paolo Villaggio nel film su Rai 1: la carriera e la vita privata Enzo Paci è l'attore che interpreta Paolo Villaggio nel film "Com'è umano lui" in prima serata su Rai1. Genovese, dalla spiccata vena comica, ha preso parte a diversi programmi tv e di recente anche ad alcune fiction di successo. Da 12 anni è sposato con la ballerina Romina Uguzzoni.

A cura di Ilaria Costabile

Enzo Paci è l'attore genovese che interpreta Paolo Villaggio nel film Com'è umano lui in onda in prima serata su Rai1, giovedì 30 maggio. Ha iniziato la sua carriera nel mondo della comicità che, tuttora, è la sua prima passione, ha alle spalle una lunga esperienza teatrale, ma anche in televisione è apparso spesso sia in programmi comici come Zelig e Colorado, che in veste di attore in alcune fiction come Blanca su Rai1. È sposato con Romina Uguzzoni, cantante e ballerina, anche lei di Genova.

Chi è Enzo Paci: la carriera tra cabaret e televisione

Classe 1973, Enzo Paci è nato il 27 gennaio e ha 51 anni. Inizia ben presto la sua carriera nel mondo dello spettacolo, dopo aver frequentato, con diploma finale, la scuola del Teatro Stabile di Genova. È già in questo periodo che matura diverse esperienze in teatro, calcando vari palcoscenici e cimentandosi anche con la drammaturgia di grandi autori come Cechòv, Molière, Bertolt Brecht, fino ad approdare alla contemporaneità.

La vena comica, però, è sempre stata però predominante e, infatti, inizia a prendere parte ad alcune trasmissioni televisive come Colorado, Zelig, e ricopre il ruolo di Mattia Passadore nella serie di Comedy Central, dal titolo Central Station.

Più di recente prende parte alla fiction di Rai1, Blanca, in cui interpreta il commissario Mauro Bacigalupo. Nel 2022 lo scelgono per il ruolo di Desio nella serie di Sky Atlantic Il grande gioco, mentre nel 2023 è il regista Carlo Bartolini in Sono Lillo, serie tv in onda su Amazon Prime Video.

La vita privata di Enzo Paci con la moglie Romina Uguzzoni

L'attore genovese è sposato con Romina Uguzzoni, anche lei artista nata a Genova. I due stanno insieme da dodici anni e condividono la passione per la recitazione e lo spettacolo. Lei, oltre ad essere cantante e ballerina di tip tap, è anche la direttrice artistica della scuola L'Officina dell'arte, dove per l'appunto insegna la disciplina.

Enzo Paci è Paolo Villaggio in Com’è umano lui

Il 30 maggio va in onda Com'è umano lui, film diretto da Luca Manfredi per ricordare un grande nome del cinema e della tv italiana, ovvero Paolo Villaggio. Enzo Paci ne è il protagonista e sulle emozioni provate nel realizzare questo ruolo ha dichiarato:

Che dire… interpretare Villaggio è senza dubbio un onore pazzesco. Soprattutto per i genovesi, Paolo Villaggio è un personaggio irraggiungibile. Ho dato tutto di me per riflettere i mille colori della sua anima ribelle Tutto… tranne quei dieci Kg che mi hanno fatto perdere per il ruolo.