Primo red carpet per Vincent Cassel e Narah Baptista, insieme a Cannes 2024 per il film di Sorrentino

Vincent Cassel e Narah Baptista debuttano sul red carpet. L'attore e la fidanzata, usciti allo scoperto lo scorso novembre, hanno fatto la loro prima apparizione sul tappeto rosso del Festival di Cannes, in occasione della proiezione del film Parthenope di Paolo Sorrentino.

Il primo red carpet di Vincent Cassel e Narah Baptista

È in occasione della premiere di Parthenope, film di Paolo Sorrentino in concorso al Festival di Cannes 2024, che la coppia ha fatto il suo debutto sul red carpet. I due sono arrivati insieme sul tappeto rosso, sorridenti, mano nella mano, e sono stati tra i protagonisti della sfilata delle star che ha preceduto la proiezione. Non si tratta però della prima uscita pubblica: l'attore e la modella, infatti, si erano già mostrati davanti ai riflettori in occasione della Parigi Fashion Week, dove erano apparsi insieme mano nella mano.

La storia tra Vincent Cassel e Narah Baptista

Dopo alcuni indizi social, la conferma della storia tra Vincent Cassel e Narah Baptista è arrivata lo scorso novembre in occasione del compleanno dell'attore. La modella aveva pubblicato su Instagram una foto che la ritraeva abbracciata a lui. "Buon compleanno tesoro", aveva scritto come didascalia. Non è chiaro da quando tempo stiano insieme, ma i due appaiono complici e felici. Narah Baptista ha 27 anni, lavora come modella e ha partecipato all'edizione di Miss Universo Australia 2020. Ha origini brasiliane e australiane e su Instagram è seguita da oltre 60mila follower. Prima della conferma ufficiale, i due erano stati avvistati mentre partecipavano insieme a un evento a Rio De Janeiro, scatenandosi insieme a una festa al Renascença Clube, un'associazione che promuove manifestazioni culturali della comunità di colore.