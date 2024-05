video suggerito

Festival di Cannes 2024, Anora di Sean Baker vince la Palma d’Oro: “Un film dedicato alle sex worker” Il film Anora di Sean Baker ha vinto la Palma d’Oro al Festival di Cannes 2024. “Lottiamo perché il cinema resti vivo. Il film è dedicato alla sex worker del passato, presente e futuro”, ha detto il regista ritirando il premio durante la cerimonia di chiusura della 77esima edizione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Sean Baker, regista di Anora

Il film Anora di Sean Baker ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes 2024. La 77esima edizione della kermesse si è conclusa sabato 25 maggio, quando la giuria ha consegnato gli ultimi prestigiosi premi. "Questo film è magnifico e pieno di umorismo e umanità e ci ha preso il cuore”, ha detto la presidente di giuria Greta Gerwig.

Il discorso di Sean Baker

"Questa Palma d'oro è un sogno che ho sognato negli ultimi 40 anni, lottiamo perché il cinema resti vivo e continui a vivere in sala", ha detto Baker ritirando il prestigioso premio durante la cerimonia conclusiva del Festival di Cannes 2024. E ha poi ringraziato chi ha voluto premiare Anora: "Grazie alla giuria, ringrazio tutta la mia troupe e a nome loro vi ringrazio. Io sono stato molto influenzato da Coppola e David Cronenberg”. A consegnargli il riconoscimento George Lucas, alla presenza della presidente di giuria Greta Gerwig, che ha commentato: "Questo film è magnifico e pieno di umorismo e umanità e ci ha preso il cuore”.

La storia di Anora, film che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes 2024

“Questo film è dedicato alle sex worker del passato, presente e futuro”, ha spiegato il regista Baker. Anora racconta infatti la storia di Anora, detta Ani (Mikey Madison), una ragazza di 23 anni che lavora come sex worker in uno strip club di Manhattan, a New York. Una sera incontra Vanja Zacharov (Mark Ejdelstejn), viziatissimo figlio di un oligarca russo, che le offre 15mila dollari per essere la sua fidanzata per una settimana. I due finiscono poi per sposarsi con un matrimonio lampo a Las Vegas, ma da quel momento la situazione comincerà a complicarsi. La famiglia dello ‘sposo', contraria, farà di tutto per risolvere la questione con ogni mezzo.