Celeste Dalla Porta debutta a Cannes: la Parthenope di Paolo Sorrentino col messy bun Celeste Dalla Porta, attrice protagonista di "Parthenope" di Paolo Sorrentino, ha debuttato a Cannes in black&white.

A cura di Giusy Dente

Instagram @Festival de Cannes, Celeste Dalla Porta e Paolo Sorrentino

Martedì 21 maggio al Festival di Cannes è stata la grande serata di Paolo Sorrentino. Il film ha ricevuto una calorosa accoglienza: dieci minuti di standing ovation. Il regista ha sfilato sul red carpet assieme a tutto il cast del film Parthenope, unica pellicola italiana in concorso per la Palma d'Oro. Sul tappeto rosso c'erano anche Stefania Sandrelli, Luisa Ranieri in Saint Laurent e Celeste Dalla Porta, la protagonista, elegantissima nell'intramontabile black&white. Ospiti della serata anche Elvira Jain in Luisa Spagnoli e Fiammetta Cicogna con gioielli Pomellato.

Chi è Celeste Dalla Porta

Classe 1997, Celeste Dalla Porta, appassionata di danza e teatro, si è diplomata al liceo artistico di Brera e poi ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma dal 2019 al 2021. Ha lavorato come modella prima di debuttare come attrice in alcuni cortometraggi. Parthenope segna per lei un'importante tappa nella carriera, perché le permette di farsi conoscere a una platea ampissima.. Paolo Sorrentino l'ha scelta per interpretare Parthenope.

Instagram @Festival de Cannes, Celeste Dalla Porta, Paolo Sorrentino, Stefania Sandrelli

Aveva avuto modo di lavorare con lei in È stata la mano di Dio, dove però era stata coinvolta soltanto in una parte piccolissima. Parthenope è la figlia di una famiglia borghese dalla bellezza sconvolgente, che segue dalla nascita nel 1950 fino alla contemporaneità. Il suo nome è lo stesso della sirena della mitologia greca. Non a caso, nella locandina del film appare intenta a riemergere in superficie dalle profondità del mare (col Vesuvio che fa da sfondo). Tutta la pellicola si ispira al mito della sirena che avrebbe creato Napoli.

Instagram @Festival de Cannes, il cast di Parthenope

Il look dell'attrice a Cannes

Per la serata, l'attrice ha scelto l'intramontabile eleganza del black&white, abbinamento sempre vincente nelle occasioni di gala. Proprio il nero, in realtà, ha riunito tutto il cast, che ha sfilato sul red carpet quasi vestito coordinato. In queste serate hanno puntato sul nero anche Cate blanchette con richiamo alla bandiera palestinese, Thylande Blondeau con l'abito tagliato, l'audace Anja Rubik con spacco sul lato B. Celeste Dalla Porta ha puntato su un abito a sirena raffinato e minimal firmato Saint Laurent. Il corpetto si chiude in un nodo sul décolleté. Ha completato l'outfit con sandali gioiello e un paio di orecchini pendenti Pomellato in oro bianco e diamanti della collezione Catene, messi in risalto dal messy bun.

Celeste Dalla Porta in Saint Laurent, indossa gioielli Pomellato