Cannes 2024, trasparenze e abiti vintage sul red carpet per Naomi Campbell e Anya Taylor Joy La Corisette ha visto sfilare star internazionali e look incantevoli nel corso della seconda serata del Festival del Cinema di Cannes. A conquistare l'attenzione sono state la top model britannica con un abito estremamente seducente e l'attrice statunitense che incarna lo stile magico della vecchia Hollywood.

A cura di Annachiara Gaggino

Anya Taylor Joy e Naomi Campbell

La Croisette si anima per la seconda giornata del Festival del Cinema di Cannes 2024. Il red carpet ha visto tra i suoi protagonisti Anya Taylor Joy e Naomi Campbell che hanno catalizzato l'attenzione con i loro abiti scenografici, ma hanno sfilato anche Eva Green e Greta Gerwig, che presiede la giuria.

La prima serata ha visto sulla Croisette modelle come Heidi Klum e Shanina Shaik, ma soprattutto stelle del cinema come Jane Fonda e Meryl Streep che è stata omaggiata con la Palma d'Oro alla carriera. Ieri sera le celeb del jet-set internazionale si sono riunite per la première di Furiosa, film fuori concorso.

Anya Taylor Joy in Dior

L'abito principesco di Anya Taylor Joy

L'attrice celebre per il suo ruolo da protagonista nella serie La regina di scacchi, dopo essersi arrivata nella Riviera francese con un cappello di paglia si è presentata con un abito un po' principesco, un po' stile vecchia Hollywood. Forse un omaggio a Grace Kelly, che proprio al Festival del Cinema di Cannes incontrò quello che sarebbe diventato suo marito, il principe Ranieri, il vestito dell'attrice statunitense era caratterizzato da una gonna vaporosa e un bustino senza spalle firmato Dior.

Anya Taylor Joy in Dior

Abbinati alla mise un parure di gioielli Tiffany & Co. composta da collier, orecchini e anelli le illuminavano il volto di Anya Taylor Joy. A enfatizzare l'allure anni Cinquanta, i capelli biondi raccolti in un'acconciatura a banana e un rossetto rosso abbinato all'eyeliner nero.

Naomi Campbell in Chanel

Naomi Campbell, ritorno agli anni Novanta

Più aggressivo e meno algido il look scelto da Naomi Campbell, che monopolizza la scena ogni volta che calca un red carpet. La top model si è presentata sulla Croissette con una chioma leonina e un abito vintage di Chanel della collezione Couture del 1997, si pensa recuperato dallo sylist Law Roach.

Naomi Campbell in Chanel

Il vestito tempestato di paillettes si caratterizza per un gioco di vedo non vedo sulla gonna e la schiena completamente scoperta, una silhouette che mette in mostra l'incredibile fisico di Naomi Campbell a 53 anni.

Greta Gerwig in Armani Privé

Greta Gerwig e Eva Green, il rosso e il nero

Tra le altre celeb ad aver sfilato sul celebre red carpet anche la regista Greta Gerwig, che ha scelto un abito abbinato all'occasione, un vestito rosso firmato Armani Privé e caratterizzato da una scollatura profonda e spalline sottili e brillanti. Più dark, invece, l'abito di Eva Green, una creazione di Balmain nera e oro con dettagli in rete, capelli sciolti e trucco marcato intensificano lo stile sensuale. Entrambe poi hanno illuminato il proprio look con gioielli Chopard.

Eva Green in Balmain