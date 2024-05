video suggerito

Cannes 2024, tutti i look sul red carpet inaugurale del Festival: Meryl Streep e Jane Fonda le più chic Con la premiere del film The Second Act prende il via la 77esima edizione del Festival di Cannes. Ecco tutti i look e i vestiti delle star sul red carpet inaugurale.

A cura di Marco Casola

Con la premiere di The Second Act (Le Deuxième Acte) di Quentin Dupieux prende il via la 77esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, che quest'anno andrà in scena dal 14 maggio al 25 maggio. Tra i film in concorso (uno dei più attesi e unica pellicola italiana) c'è Parthenope di Paolo Sorrentino, ad affiancare il regista napoletano grandi nomi come David Cronenberg e Francis Ford Coppola, che a Cannes presenteranno rispettivamente The Shrouds e Megalopolis. Tutti attendono poi la premiere di Kinds of kindness del regista Yorgos Lanthimos, reduce del grande successo cinematografico Povere creature, film con Emma Stone. A presiedere la giuria dell'edizione 2024, di cui fanno parte tra gli altri Pierfrancesco Favino, Eva Green e Lily Gladstone, è la regista Greta Gerwig.

Come sempre, oltre ai film in concorso, a illuminare il Festival ci pensano le star del cinema, personaggi celebri e influencer che ogni anno sfilano sul red carpet, indossando sontuosi abiti da sera e gioielli milionari, make up di tendenza e hairstyle inconsueti e originali. Nella prima serata di Cannes, regine del red carpet sono Eva Green, in Armani Privé, e Shanina Shayk, in rosso firmato Zuhair Murad, le più eleganti sono però Meryl Streep, strepitosa in total white, e Jane Fonda elegantissima nel suo abito scuro griffato Elie Saab. Ecco dunque tutti i look del tappeto rosso inaugurale e chi vest chi nella prima serata della kermesse cinematografica.

Heidi Klum e Shanina Shaik in rosso sul red carpet

Sembra che quest'anno molte delle celeb accorse a Cannes abbiano voluto diventare un tutt'uno con il red carpet, forse per questo hanno indossato abiti da sera rossi. La prima a sfilare in red è stata la modella Shanina Shaik, splendida con il suo abito strapless dallo scollo a cuore che lascia le spalle nude. Il longdress a tubino, firmato Zhuair Murad, è impreziosito da drappeggi sul bustino e da una lunga a vaporosa coda applicata alla gonna. Per completare il look la top sceglie un hair look con capelli raccolti e illumina il décolleté con un collier in oro bianchi e diamanti, in coordinato con orecchini e maxi bracciale lucente.

Shanina Shayk in Zuhair Murad

Un rosso carminio, tendente al burgundy, rende unico anche il look di Heidi Klum che per sfilare nella serata d'apertura di Cannes 2024 , sceglie un vestito asimmetrico di Saiid Kobeisy, più corto davanti e con maxi strascico posteriore, in shantung di seta, con bustier intrecciato e spalle nude. I capelli della modella e conduttrice Tv sono sciolti e morbidi sulle spalle, dalla chioma si intravedono preziosi orecchini pendenti a goccia, mentre ai piedi spuntano décolleté dal tacco a spillo ricoperte di cristalli.

Heidi Klum in Saiid Kobeisy

Una tonalità di rosso più accesa caratterizza, invece, il look della modella belga Rose Bertram, che sul red carpet della premiere di The Second Act appare con un abito dalla gonna ampia, con corpetto stretto che mima le forme di un corsetto con coppe e bretelle. Illuminano il look un maxi collier a tre giri dalla trama a catena in coordinato con anelli e bracciali.

Rose Bertram

Meryl Streep e Jane Fonda, le più chic vestono in bianco e nero

A rubare la scena alle colleghe più giovani ci hanno pensato due meravigliose attrici, due donne che con il loro charm e la loro eleganza da sempre dimostrano che per essere le regine del red carpet non bastano maxi scollature e spacchi chilometrici. Stiamo parlando di Meryl Streep e Jane Fonda, che con il loro stile sobrio e super chic hanno conquistato il premio di best dressed della serata.

Meryl Streep

Total white per Meryl Streep, la quale sfila soave sul tappeto rosso poco prima di ritirare la Palma d'Oro onoraria. L'attrice torna a Cannes dopo molti anni (la sua ultima partecipazione risale all'89) sfoggiando un look così semplice eppure così chic, si tratta di un abito tunica dallo scollo a V drappeggiato in vita, con maniche lunghe e gonna con mini strascico. Sul volto gli immancabili occhiali da vista dalla montatura retrò in acetato nero, tra le mani una clutch rigida dalla forma geometrica. Semplicemente meravigliosa nella sua eleganza semplice e mai gridata.

Jane Fonda in Elie Saab

Splendida anche Jane Fonda, l'attrice punta sul look total black, indossando una jumpsuit di Elie Saab con colletto dai rever che imitano quelli di un classico blazer maschile e pantaloni palazzo dai quali spunta sul retro uno strascico. Sul corpetto dell'abito un ricamo con perline e paillettes disegna un motivo floreale solo accennato. Gioielli Pomellato illuminano il collo e i polsi, mentre il tocco di stile è sicuramente la décolleté argento a punta, abbinata a un cappotto in fantasia simil animalier.

Emmanuelle Beart

Emanuelle Beart ha stupito tutti sfilano sul tappeto rosso con un cappotto. In realtà si tratta di un abito in velluto nero che imita le forme e le linee di un caposapalla oversize, con maniche lunghe e morbidi rever a scialle dalla forma tondeggiante. Completano l'outfit semplici décolleté nere e occhiali scuri. Candido, invece, l'abito romantico con lungo mantello e linee morbide scelto dalla Top Model anni '90 Helena Christensen, che al vestito bianco abbina un collier in smeraldi e diamanti e un'acconciatura retrò con coda di cavallo e fiocco.

Helena Christensen

Gong Li Gong Li