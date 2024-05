Elodie incanta con l’abito nude a rete sul red carpet finale del Festival di Cannes 2024

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Nella giornata conclusiva del Festival di Cannes 2024, si è tenuto anche l'ultimo red carpet. Prima dell'assegnazione dei premi ai vincitori di questa edizione, gli occhi sul tappeto rosso sono stati tutti per Elodie. La cantante italiana, che ha da poco fatto trapelare che nell'estate del 2025 suonerà allo stadio San Siro di Milano e al Maradona di Napoli, ha rubato tutta l'attenzione dei presenti sfoggiando un meraviglioso abito a rete da vera diva.

Il look di Elodie al Festival di Cannes

Per l'ultimo red carpet del Festival di Cannes, Elodie ha scelto un look da vera diva. La cantante italiana ha calcato il tappeto rosso nella giornata finale, indossando un abito effetto nude a rete: la texture era tempestata di cristalli che rendevano la maglia ancora più luminosa, dando vita a una vera e propria cascata di cristalli. Il vestito era completato da un body nude che esaltava la silhouette di Elodie.

Elodie in Versace

La creazione firmata Versace è stata ricondivisa sui social anche dalla Direttrice Creativa Donatella Versace che, in un post, ha dichiarato la sua soddisfazione per aver vestito le più grandi star di questa edizione, Elodie inclusa. I capelli raccolti in uno chignon da cui restava fuori una lunga ciocca, esaltavano l'abito insieme ai gioielli Chopard. A completare tutto il look anche un paio di sandali Acquazurra, che contribuivano all'effetto trasparente dell'abito.

Il dettaglio dei gioielli Chopard

Dopo il red carpet, Elodie ha partecipato a un evento L'Oréal, brand francese che l'ha invitata sulla Croisette, posando da una delle terrazze che offrivano una vista mozzafiato sulla costa francese. Una giornata davvero indimenticabile per la pop star, che non ha tradito le attese nel suo debutto sui red carpet internazionali.

Elodie sulla terrazza della Croisette