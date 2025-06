video suggerito

Elodie coperta di piume e cristalli: il look per i 50 anni di Francesco Scognamiglio Elodie è tornata a Napoli, questa volta per la festa dei 50 anni di Francesco Scognamiglio che si è tenuta a Palazzo Reale. Cosa ha indossato per l'occasione?

A cura di Valeria Paglionico

Elodie sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: a poche settimane dalla fine del mini tour negli stadi che l'ha vista spopolare al San Siro di Milano e al Maradona di Napoli, ha lanciato il nuovo tormentone dell'estate in coppia con Sfera Ebbasta. La musica non è l'unico progetto che porta avanti, sta avendo molto successo anche nel mondo del cinema e, come se non bastasse, si è imposta come icona glamour contemporanea grazie ai suoi look sempre super trendy. Nelle ultime ore è tornata a Napoli per un evento speciale, il compleanno dello stilista Francesco Scognamiglio, e ne ha approfittato per lasciar trionfare la sensualità e l'esuberanza: ecco cosa ha indossato.

Elodie in total pink

Francesco Scognamiglio ha compiuto 50 anni ed è pronto per riacquisire il marchio che porta il suo nome e presentare la nuova collezione Haute Couture alla Fashion Week di Parigi. Quale migliore occasione di questa per festeggiare in gran stile? Lo stilista ha riunito una serie di amici e ospiti noti a Napoli, organizzando un mega party nella meravigliosa cornice di Palazzo Reale. Tra le invitate c'era anche Elodie, che per l'evento esclusivo è tornata a indossare una delle meravigliose creazioni del designer. Ha optato per un etereo total pink, per la precisione per un delicato rosa confetto che si è rivelato perfetto per l'estate, osando con trasparenze, cristalli e piume.

Elodie alla festa di Francesco Scognamiglio

L'abito di piume e cristalli di Elodie

Dopo le tutine leopardate dei concerti negli stadi, Elodie ha preferito qualcosa di più romantico ma ugualmente sensuale. Per la festa di Francesco Scognamiglio ha indossato un abito corsetto tempestato di piume rosa, un modello con il bustier scultura e una sinuosa gonna in tulle trasparente ricoperta di micro cristalli che ha lasciato le gambe in bella vista, Per completare il tutto ha scelto dei mini orecchini a cerchio e un paio di pumps gioiello, un modello spuntato e decorato con pietre brillanti sul davanti. Capelli sciolti e leggermente ondulati, make-up dai toni naturali e fare da diva: Elodie riesce a essere assolutamente impeccabile in ogni versione.

Elodie in Francesco Scognamiglio