Elodie regina di San Siro per una sera: tutti i look sul palco per il grandioso show Dal look total denim a quello di pelle, poi la tutina animalier e l'abito tempestato di cristalli: Elodie ha sfoggiato diversi look per il concerto a San Siro.

A cura di Giusy Dente

Erano in 45 mila a San Siro e tutti per lei: Elodie ha conquistato il suo pubblico con uno show colossale e strutturato fatto di coreografie, dj set, un gigantesco ledwall, musica, luci, 9 ballerini, ospiti a sorpresa (e un messaggio di pace finale con tanto di bandiera della Palestina). Dopo Milano, la cantante replicherà al Maradona di Napoli; infine il concerto sarà trasmesso su Canale 5 nel palinsesto del prossimo autunno. Sul palco la cantante ha portato diversi outfit per scandire i vari momenti dello spettacolo, in cui ha ripercorso tutti i grandi successi della sua carriera.

I look di Elodie per lo show

Nelle due ore di concerto, Elodie si è cambiata più volte, dimostrando che c'è stato un grande lavoro anche sul fronte dei costumi, oltre che su quello delle scenografie e delle coreografie. Insomma, uno show in piena regola in cui ogni dettaglio ha contribuito alla riuscita finale. La cantante ha sempre dimostrato di avere molto a cuore la propria immagine di scena: il palco è la sua dimensione, quella che le permette di donarsi al pubblico e lo fa con tutta se stessa.

Per questo predilige look capaci di rappresentarla: la sua priorità è essere coerente e autentica, senza farsi abbattere da stereotipi e pregiudizi. In passatoi non è mancato chi ha giudicato questa scelta un limite, come se esibirsi con un certo tipo di outfit la rendesse automaticamente un'artista meno valida. Le è stato detto che svestirsi è il suo modo per dare valore a canzoni che, altrimenti, valore non ne avrebbero.

Ma i commenti sessisti non sono mai stati un freno per la sua libertà di espressione, per il suo desiderio di raccontarsi attraverso il corpo. "Il mio corpo mi piace e mi piace mostrarlo" ha detto senza troppi giri di parole, rivendicando anche il suo passato da cubista che non ha mai nascosto. "Io sono una smandrappa orgogliosa" ha puntualizzato.

Il corpo si è rivelato centrale anche nel mastodontico show di San Siro, in cui ha accompagnato le diverse esibizioni con più outfit, tutti diversi ma estremamente valorizzanti e seducenti. Ha spaziato molto tra gli stili. L'abbiamo vista col completino in denim con tanto di guanti, abbinato agli stivali zebrati, ma anche con l'abitino effetto vedo-non vedo color oro impreziosito da frange scintillanti.

Tutina animalier per il duetto con Achille Lauro: la cantante è salita sul palco con tanto di frusta, ma ha sfoggiato anche un vestito bianco tempestato di cristalli. Look in pelle, invece, per l'esibizione con Gaia: insieme hanno riproposto anche l'ormai iconica coreografia di "Chiamo io chiami tu". Questo audace outfit è composto da body con maxi scollatura, shorts, cuissardes con tacco vertiginoso. Con questo completo ha anche fatto un gesto incisivo: sventolare la bandiera della Palestina, mandando un messaggio di pace.