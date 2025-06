video suggerito

Elodie, l'abito di pitone e quel dettaglio nel look rubato alle dive del cinema di Hollywood Elodie è stata la star del concerto a Milano di Radio Italia. Per l'occasione la cantante si è esibita con uno particolare look, ecco chi ha firmato l'abito pitonato e tutti i dettagli dell'outfit che cita lo stile delle Dive di Hollywood.

A cura di Marco Casola

Elodie sul palco del concerto di Radio Italia

E' stata lei la grande star del concerto di Radio Italia tenutosi in piazza Duomo a Milano. A pochi giorni dal suo debutto a San Siro, che avverrà il prossimo 8 giugno, Elodie ha conquistato il pubblico milanese con una spettacolare performance in cui si è esibita intonando alcuni dei suoi successi più celebri e l'ultimo singolo Mi Ami Mi Odi.

Elodie sul palco del concerto di Radio Italia

Si è esibita sul palco sfoggiando uno dei suoi solito look audaci e ben studiati, in cui convivono dettagli glam e contemporanei, come l'abito incrociato dalla stampa pitonata, e accessori dall'eleganza retrò, come i lunghi opera gloves dipinti di rosso.

Elodie in Roberto Cavalli sul palco del concerto di Radio Italia

Già nella sua ultima partecipazione a Sanremo Elodie aveva sposato uno stile nuovo, curato dalla stylist Giulia Cova, che strizzava l'occhio alle grandi Dive del cinema. Uno stile fatto di lunghi abiti a sirena lunghi boa di piume e gioielli preziosi. Poi al Festival di Cannes di quest'anno ha sfilato, al fianco del regista Mario Martone e delle attrici Valeria Golino e Matilda De Angelis, per presentare il film Fuori, dedicato Goliarda Sapienza, di cui è una delle protagoniste.

Elodie sul palco del concerto di Radio Italia

Anche in quest'occasione ha scelto un lungo abito nero da Diva, firmato Prada, con coprisaplle traforato e capelli raccolti in uno chignon alto. Nel film di Martone, invece, ha vestito i panni di Barbara, ex detenuta dai lunghi capelli ricci, mostrando ai fan ancora un'inedita trasformazione.

Elodie sul palco del concerto di Radio Italia

Ora, sul palco di Radio Italia, cambia ancora stile mescolando ispirazioni opposte e contrastanti per dar vita a un nuovo look, che senza dubbio diventerà iconico. Sul palco Elodie è apparsa indossando un abito corto, aderente e dal tessuto drappeggiato, coperto da una stampa che ricorda il manto di un pitone. Il mini dress, firmato Roberto Cavalli by Fausto Puglisi, è reso più particolare con un intricato scollo asimmetrico e monospalla.

Elodie sul palco del concerto di Radio Italia

Nell'outfit tornano i dettagli retrò, che rimandano alle attrici della vecchia Hollywood, quella dei tempi d'oro degli anni '40 e '50. La cantante ha infatti completato il look con lunghi guanti rossi e con un'acconciatura con capelli raccolti in uno chignon e mini ciuffi lisci che cadevano sul viso. Ai piedi, infine, spuntavano semplicissimi sandali dai listini intrecciati bianchi.

Look dalla sfilata Autunno/Inverno 2025-2026 di Roberto Cavalli