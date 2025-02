video suggerito

Elodie arriva alle sfilate di Milano: è la diva della Fashion Week con gli occhiali da sole mosca Elodie non poteva mancare alla Milano Fashion Week. Oggi ha partecipato alla sfilata di Prada, apparendo super glamour in tubino drappeggiato e maxi occhiali mosca.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è una delle artiste più amate ed eclettiche del momento: ha appena portato a termine l'ennesima esperienza al Festival di Sanremo 2025, al quale ha partecipato col brano Dimenticarsi alle 7, ma, piuttosto che riposarsi, si è lanciata subito a capofitto nel lavoro e nei nuovi progetti. Oltre a essere alle prese con i preparativi dei concerti negli stadi di Milano e Napoli della prossima estate, si è anche data al cinema, diventando protagonista del film Gioco Pericoloso. Da sempre icona di stile, inoltre, non poteva mancare alla Milano Fashion Week: ecco cosa ha indossato per l'attesissima sfilata A/I 2025-26 di Prada.

Il look di Elodie alla sfilata di Prada

L'avevamo lasciata sul palco dell'Ariston tra abiti di piume bordeaux e sinuose sirene in stile diva, oggi ritroviamo Elodie in una nuova versione glamour alla Milano Fashion Week. Era tra gli ospiti più attesi dell'evento e ha fatto la sua apparizione allo show di Prada, Maison che ha firmato il vestito metallico della sua prima serata sanremese. Accompagnata dalla stylist Giulia Cova, per seguire la sfilata dal front-row la cantante ha sfoggiato un tubino drappeggiato color panna, un modello di Prada iper fasciante con la gonna al ginocchio, le maniche lunghe e il collo alto. Per completare il tutto ha scelto una pochette di pelle e un paio di pumps col tacco alto e la punta metallica.

Elodie alla sfilata di Prada

Gli occhiali XXL di Elodie diventeranno il must dell'estate?

A fare la differenza nel look da sfilata di Elodie è stato un accessorio in particolare: gli occhiali da sole. Per lei niente montature mini o cat-eye, ha preferito un modello "mosca" dalla forma oversize a effetto maschera. Per quanto riguarda i capelli, è rimasta fedele all'extra liscio con la fila centrale, mettendo in risalto le lunghezze XXL ottenute con delle extension. Non è mancata, infine, la manicure coordinata: un french rivisitato con le punte metalliche (come le scarpe). Scommettiamo che gli occhiali a mascherina di Elodie saranno tra i must della prossima estate?

Elodie con gli occhiali mosca