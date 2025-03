Charlotte Casiraghi con la salopette in tweed: è lei la più chic delle sfilate di Parigi

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ieri si è conclusa la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2025-26 e tra le Maison che hanno presentato le loro collezioni non poteva mancare Chanel. Come da tradizione, la sfilata è andata in scena al Gran Palais, che per l'occasione è stato allestito con un enorme nastro nero sopra tutta la passerella, ovvero il simbolo per eccellenza della griffe fondata da Coco Chanel. Tra gli invitati famosi, ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto Charlotte Casiraghi, da anni ambassador dell'azienda, che ne ha approfittato per rivisitare il concetto di eleganza in chiave iper contemporanea: ecco cosa ha indossato.

Charlotte Casiraghi incarna l'eleganza glamour di Chanel

Charlotte Casiraghi condivide un rapporto davvero speciale con Chanel e non solo perché era legata da una profonda amicizia al leggendario stilista Karl Lagerfeld, è anche ambassador della Maison, di cui riesce a incarnare alla perfezione l'eleganza bon-ton che da sempre la contraddistingue.

Charlotte Casiraghi in Chanel

Non si è voluta perdere, dunque, la sfilata parigina, anzi, ne ha approfittato per proporre un look chic ma allo stesso tempo sbarazzino che si rivelerà perfetto per la primavera 2025. La monegasca ha detto temporaneamente addio agli abiti principeschi e ai cappottini dal mood romantico, ha preferito puntare tutto su una salopette in tweed, il tessuto simbolo del brand.

Chanel collezione P/E 2025

Il look check di Charlotte Casiraghi

La salopette in tweed black&white indossata da Charlotte Casiraghi fa parte della collezione Primavera/Estate 2025 di Chanel ed è un perfetto mix di eleganza, comodità e praticità. Si tratta di un modello con pantaloni a zampa e bustier smanicato e scollato ma sfoggiato con sotto una camicia in tinta, ovvero a stampa check bianca e nera.

Il caschetto anni '30 di Charlotte Casiraghi

Per completare il tutto la principessa di Monaco ha scelto delle Mary Jane nere e lucide e la borsa icona di Chanel, la tracolla in pelle trapuntata con fibbia a forma di doppia C. Per quanto riguarda i capelli, invece, Charlotte si è ispirata agli anni '30 con un caschetto con punte ondulate portato con la fila molto laterale. Il look della principessa non è forse un esempio di raffinatezza contemporanea, una fusione di tradizione e modernità sofisticata e misurata?