Chiara Ferragni torna alla Paris Fashion Week: la prima sfilata dopo un anno è col completo oversize Dopo la Settimana della Moda milanese, Chiara Ferragni è volata alla Paris Fashion Week. Lo show di Stella McCartney segna il suo ritorno dopo più di un anno. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Giusy Dente

Archiviata la Milano Fashion Week ora tutti gli occhi sono su Parigi, dove è cominciata la Settimana della Moda dedicata alle collezioni Autunno/Inverno 2025-26. Mercoledì 4 marzo è stata la giornata di Acne Studios, Balmain, Tom Ford. Ha sfilato anche Stella McCartney. Nel front row c'erano Kate Moss, Olivia Colman, Cameron Diaz, Paris Jackson. Presente anche Chiara Ferragni, che con questo show parigino ha ufficializzato il suo ritorno sulla scena europea a distanza di un anno.

Chiara Ferragni torna alla Paris Fashion Week

La sfilata di Dior di settembre 2023 ha segnato l'ultima presenza parigina di Chiara Ferragni. In quel momento tutto sembrava andare per il meglio nella sua vita e invece di lì a poco è cambiato tutto. Prima lo scandalo legato al caso Balocco, poi la fine del matrimonio: sono stati mesi duri per l'imprenditrice, mesi che hanno avuto notevoli ripercussioni dal punto di vista emotivo e professionale.

In questo lungo periodo è stata assente da tutti gli eventi principali del mondo fashion, a cui invece era solita presenziare, comprese le Settimane della Moda. Ha disertato gli show di Milano e di Parigi, fino a questo momento. Ora ha nuovi progetti in piedi (soprattutto in Spagna), ha un nuovo amore, lei e Fedez sono ufficialmente separati e sembra più serena. Questo le ha permesso di essere nuovamente invitata alle sfilate. Prima è stata la volta degli show a Milano: Dsquared2 (con la schiena nuda), Marco Rambaldi, Roberto Cavalli. Poi è volata a Parigi, proprio come i vecchi tempi.

Il look di Chiara Ferragni allo show di Stella McCartney

Quando Chiara Ferragni sui social ha condiviso le foto della partenza per Parigi, tutti hanno immediatamente capito che stava volando verso la Paris Fashion Week. È un momento importante, perché per mesi non ha partecipato agli show, dunque la sua presenza è significativa; indica forse che il peggio è passato e che lei ha tutta l'intenzione di riprendere in mano la propria vita, sotto ogni punto di vista.

Per l'evento speciale ha indossato un completo oversize, un coordinato grigio composto da blazer monopetto e pantaloni a gamba larga, entrambi impreziositi da strass scintillanti. Niente camicia per l'influencer, che ha lasciato il décolleté nudo sotto la giacca. Ha completato l'outfit con un paio di décolleté, pochette e occhiali da sole.