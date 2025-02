Chiara Ferragni torna alle sfilate dopo un anno: alla Milano Fashion Week con la schiena nuda

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni in Dsquared2

A Milano è tempo di Fashion Week tra sfilate, mostre ed eventi culturali. In passerella sono attese le nuove collezioni Autunno/Inverno 2025-26 delle Maison: presenti in calendario Gucci, Fendi, Prada, Marni, Etro, Dolce&Gabbana, Giorgio Armani e tante altre. La Settimana della Moda milanese attira in città ospiti vip provenienti da ogni parte del mondo: sono attesi agli show di Antonio Marras anche Sharon Stone e Aaron Piper, mentre è già in città Jessica Chastain. Intanto, nella prima giornata, si sono visti Tony Effe da Gucci e poi ancora Cecilia Rodriguez, la cantante Annalisa, Anna Pepe, Soleil Sorge, Jannik Sinner, l'immancabile Anna Wintour. E c'è stato anche un importante ritorno: quello di Chiara Ferragni, assente da un anno.

Il ritorno di Chiara Ferragni alle sfilate

Chiara Ferragni, condividendo un collage di sue foto scattate alle passate Settimane della Moda, aveva fatto intendere che questo sarebbe stato l'anno buono, quello del suo ritorno alle sfilate. L'influencer è assente dagli eventi da un anno, da quando è esploso il caso pandoro Balocco. Già la sua presenza, a settembre scorso, alla cerimonia di consegna dei CNMI Sustainable Fashion Awards 2024, era stata significativa: un modo insomma per aprirsi la strada verso gli show della Milano Fashion Week attualmente in corso. Durante questo lungo stop, l'influencer ha cercato di coltivare nuovi progetti, rivolti principalmente oltre i confini italiani: è diventata testimonial di un brand spagnolo che realizza prodotti per capelli, di recente è apparsa sulla copertina di Elle Romania. Ma rivederla alle sfilate della sua Milano è un segnale importante.

Chiara Ferragni in Dsquared2

Il look di Chiara Ferragni

L'imprenditrice, come preannunciato, è stata ospite di uno show della Milano Fashion Week. Si tratta di Dsquared2, che l'ha voluta alla sua sfilata-evento. Per l'occasione, l'imprenditrice ha scelto un total look del marchio in total black: top con frange e paillettes dalla schiena nuda, jeans effetto strappato, stivaletti. Capelli raccolti per lei, con maxi orecchini a incorniciare il viso.

Chiara Ferragni in Dsquared2

Dsquared2 compie 30 anni

Con lo show del 25 febbraio 2025 il brand non ha solo presentato la nuova collezione, ma ha anche festeggiato il suo compleanno: sono trascorsi 30 anni dalla fondazione. Era infatti il 1995 quando i due gemelli canadesi di origini italiane Dean e Dan Catten diedero vita al brand. E non è il solo anniversario di questa Settimana della Moda: c'è il mezzo secolo di Santoni, K-Way che compie 60 anni. Per la sfilata-evento, Dsquared2 ha chiamato anche tanti amici storici del brand e del duo creativo: in passerella Naomi Campbell, Isabeli Fontana, Irina Shayk.