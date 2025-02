Sharon Stone arriva a Milano: tutte le celebrities attese alle sfilate della Fashion Week

video suggerito

La Milano Fashion Week è appena cominciata e porterà in città vip e celebrities provenienti da ogni parte del mondo, per assistere alle sfilate in calendario.

A cura di Giusy Dente

Sharon Stone alla sfilata di Tom Ford (Milano Fashion Week, febbraio 2024)

La Milano Fashion Week è un evento capace di catalizzare l'attenzione del mondo intero, che si concentra sulle novità delle grandi Maison, sulle nuove collezioni in arrivo, sulle prossime tendenze della stagione. La manifestazione comincia oggi e animerà la città fino al 3 marzo con tante sfilate. In calendario, però, ci sono anche feste, mostre ed eventi culturali, tutti preziosi momenti di incontro e approfondimento. Proprio perché la Settimana della Moda milanese è così prestigiosa a livello mondiale, diventa un polo d'attrazione anche per influencer, Vip e celebrità che vi giungono appositamente da ogni dove. Anche stavolta, sono attesi nel capoluogo lombardo tanti ospiti speciali.

I Vip non mancano mai alle sfilate

Nel front row delle sfilate influencer e celebrities non mancano mai: sono gli ospiti d'onore dello show, a cui viene ovviamente riservato un posto speciale in prima fila, quella a ridosso della passerella. È ovviamente la postazione più ambita, quella più di prestigio, occupata spesso da personaggi che hanno anche un particolare legame con quella Casa di Moda. Fedez, per esempio, amico di vecchia data di Donatella Versace, non manca mai ai suoi show, dove è sempre seduto nella postazione d'onore. Stesso discorso per Chiara Ferragni, una vera habitué delle prime file a tutte le sfilate della Settimana della Moda.

Sharon Stone alla sfilata di Tod's (Milano Fashion Week, settembre 2023)

Dopo la lunga pausa post caso Pandoro, forse stavolta tornerà a presenziare agli eventi. Alla London Fashion Week appena conclusa si sono visti moltissimi Vip nel front row, invaso da star internazionali e "figli di" (i cosiddetti nepo). Alla sfilata londinese di Burberry c'erano Brooklyn Beckham, primogenito di David e Victoria, con la moglie Nicola Peltz. Presenti anche Georgia May-Jagger, figlia del frontman dei Rolling Stone, Lennon e Gene Gallagher, i figli di Liam Gallagher degli Oasis. Geri Halliwell ha preso parte all'evento con sua figlia Bluebell.

Aaron Piper alla sfilata di Fendi (Milano Fashion Week, settembre 2024)

Le celebrities alle sfilate milanesi

Antonio Marras nel corso della Milano Fashion Week appena cominciata presenterà la sua collezione Autunno/Inverno 2025-26. Lo show è in programma mercoledì 26 febbraio 2025 alle ore 12.30 in Via Orobia 15. Ci saranno Sharon Stone e Aaron Piper. La prima è una frequentatrice assidua delle sfilate, anche quelle milanesi: in passato l'abbiamo vista da Tod's, Tom Ford, Dolce&Gabbana. L'attore (Ander Muñoz della serie televisiva Élite) a settembre scorso è stato ospite di Fendi, quando alla precedente Settimana della Moda ha fatto sfilare la collezione Primavera/Estate 2025. Potrebbe fare la sua comparsa a qualche evento in calendario anche Bianca Balti (reduce dall'esperienza sanremese), avvistata a Milano: potrebbe essere ospite di Fendi, Cavalli., Ermanno Scervino. A proposito di Sanremo: è possibile che Achille Lauro non si perderà lo show di Dolce&Gabbana, che ha firmato i suoi look all'Ariston, di sabato 1 marzo. Tony Effe per il debutto alla gara canora si è esibito con un look total white firmato Gucci e senza tatuaggi: sarà dunque anche alla sfilata del 25 febbraio della Maison?