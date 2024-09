video suggerito

Fedez alla sfilata di Versace nel pieno del dissing con Tony Effe: ha la camicia uguale al cane Silvio Fedez nel pieno del dissing con Tony Effe e prima del rilascio di "Allucinazione collettiva" è tornato alla Milano Fashion Week per la sfilata di Versace. Con lui il cane Silvio.

A cura di Giusy Dente

Fedez e Silvio

Fedez anche quest'anno è tornato alla Milano Fashion Week. Nessuna traccia, invece, di Chiara Ferragni, che da ormai un anno diserta tutte le sfilate della Settimana della Moda, le stesse dove era sempre stata ospite fissa (prima del Pandoro gate). Nel 2023, in piena crisi matrimoniale, a sorpresa il rapper si era presentato allo show di Versace, essendo un amico di Donatella Versace. La stilista gli ha rinnovato l'invito anche stavolta. Fedez, quindi, ha preso parte all'evento con cui la Maison ha presentato la nuova collezione Primavera/Estate 2025. E non era da solo.

Fedez tra musica e moda

Fedez in questi giorni è al centro dell'attenzione mediatica per via del dissing con Tony Effe. Trai due volano parole pesantissime al ritmo di musica tra insinuazioni, accuse, frecciatine che riguardano il loro trascorso professionale e i loro legami personali. Tony Effe ha chiamato in causa sia Chiara Ferragni che i figli del "rivale" Leone e Vittoria, cosa che l'influencer non ha affatto gradito, chiedendo di non mettere in mezzo lei e i due bimbi. Fedez oggi ha pubblicato un nuovo brano in cui continua con gli attacchi: la versione completa e integrale verrà rilasciata questa notte (col titolo Allucinazione Collettiva). Nel frattempo il rapper si è concesso una pausa fashion allo show di Donatella Versace.

Fedez alla sfilata di Donatella Versace

Fedez e Silvio: il rapper si è goduto lo show in compagnia del cagnolino che ha preso con sé qualche mese fa, quando si è trasferito nella nuova abitazione. Si tratta di un golden retriever, proprio come Paloma, il cane che possedeva assieme a Chiara Ferragni. Fedez ho ha portato alla sfilata vestito di tutto punto, un abitino su misura griffato: la stampa è quella iconica e inconfondibile della Maison di Donatella Versace, in nero e oro. Outfit coordinato per i due: anche per Fedez camicia griffata nero e oro, abbinata a un paio di pantaloni di pelle marroni con cintura e stivaletti neri. Ora che la sfilata è finita, non resta che aspettare il tanto atteso rilascio di Allucinazione Collettiva.

