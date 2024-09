video suggerito

Fedez alla Milano Fashion Week con Silvio: Donatella Versace disegna i vestiti del cane per la sfilata Fedez sarà presente alla Fashion Week, alla sfilata di Versace. Non sarà da solo: con lui ci sarà il cane Silvio, con un look griffato su misura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Milano Fashion Week è vicina e Fedez ha lasciato intuire che sarà presente anche quest'anno. Il rapper è un frequentatore abituale delle sfilate: lo era quando era ancora sposato con Chiara Ferragni, ma lo è rimasto anche dopo la separazione. L'anno scorso, infatti, mentre l'influencer ha disertato tutti gli show di febbraio, lui è stato ospite di Donatella Versace, stilista a cui è legato da una profonda amicizia da diverso tempo. Fedez sarà presente nuovamente alla sfilata di Versace, ma non sarà da solo.

Fedez alle sfilate con Silvio

Con la separazione, Fedez ha dovuto lasciare l'abitazione che condivideva con moglie e figli. Ha acquistato una casa nuova, che ha arredato seguendo il suo gusto personale, riempiendola di arredi di design, sculture, opere d'arte in limited edition. Poi ha fatto un altro passo importante. Sentendo molto la mancanza del cane Paloma, a cui era affezionatissimo, ha deciso di prendere un altro animale che potesse fargli compagnia, a cui dedicarsi con amore.

Ha così fatto la sua comparsa Silvio, un Golden retriever proprio come Paloma, che essendo rimasta in custodia a Chiara Ferragni lui ormai riesce a vedere pochissimo. Tra l'altro il nome del cane appare, col senno di poi, emblematico, essendo proprio il nome del presunto nuovo compagno dell'imprenditrice. Silvio è assieme a Fedez nella quotidianità, durante i viaggi e sarà con lui anche per un'altra occasione importante.

Leggi anche Mahmood sfila in passerella: è modello per un giorno alla New York Fashion Week

Il cane sarà con il rapper alla Milano Fashion Week, nello specifico allo show di Versace del 20 settembre. Come di consueto prima di uno show, il rapper si è recato in Maison per un fitting, ossia per fare la prova abiti. La stessa prova l'ha fatta anche Silvio, a cui il team di Donatella Versace si sta dedicando per un look studiato nel dettaglio. Il bozzetto del look griffato c'è, le misure sono state prese: come si presenterà dunque Silvio alla sfilata?