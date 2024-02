Fedez alla sfilata Versace nel pieno della crisi con Ferragni: “Donatella un’amica che mi è vicina” Fedez era presenta alla sfilata di Donatella Versace per la Milano Fashion Week, appuntamento caduto nelle stesse ore in cui impazza il gossip sulla fine della sua relazione con Chiara Ferragni. Rispondendo a Canale 5 aveva spiegato il motivo della sua presenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Aveva annunciato la partecipazione alla sfilata di Donatella Versace e l'attenzione non poteva che essere tutta concentrata su Fedez, che nelle ore in cui in Italia non si parla d'altro che della sua crisi con Chiara Ferragni, è stato immortalato ad uno degli appuntamenti di punta della Milano Fashion Week. L'artista aveva effettivamente annunciato la sua presenza nel corso del breve incontro avuto con l'inviato di Pomeriggio 5, che gli aveva chiesto se sarebbe stato presente all'evento di questa sera nonostante i momenti difficili: "Ci andrò perché Donatella è una mia amica e mi sta molto vicina in questo momento".

Le parole di Fedez a Pomeriggio 5

Era un Fedez prevedibilmente irritato quello che si ferma ai microfoni di Pomeriggio 5 che ha preferito non commentare le voci di separazionedalla moglie Chiara Ferragni. Intercettato sotto casa prima di allontanarsi in auto, Fedez ha parlato all'inviato della trasmissione di Canale 5. "Sto bene, grazie", ha detto lasciando intendere di non voler commentare: "Anche se fosse vero ciò di cui si parla, vengo a dirlo a voi? Ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita a voi? Secondo lei io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli?", ha chiesto Fedez retoricamente al giornalista. Quindi aveva aggiunto:

Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa, ho altre priorità e sono i miei figli. Io accetto il fatto che le persone facciano illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma io non saprei come rispondere.

Il commento di Chiara Ferragni alla crisi

Assente all'evento, invece, Chiara Ferragni, anche lei vicinissima a Donatella Versace ma che ha preferito non presenziare all'evento. L'imprenditrice, rimasta in silenzio nelle scorse ore, non ha commentato in alcun modo le voci di crisi, senza però smentirle, limitandosi a pubblicare una storia sui social con una sua foto accompagnata da un semplice "Ciao".