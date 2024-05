video suggerito

Fedez, gli auguri di compleanno a Donatella Versace: "Sempre al tuo fianco" Per il compleanno di Donatella Versace, Fedez ha condiviso alcuni scatti che lo ritraggono insieme ai figli Leone e Vittoria e alla designer: gli auguri con dedica del rapper.

A cura di Arianna Colzi

Fedez

Donatella Versace è una delle amiche più intime di Fedez. Conosciuta anche grazie alla moglie Chiara Ferragni, il rapper e la designer hanno presto instaurato un rapporto d'amicizia vero e sincero. Un legame davvero significativo al punto che, mentre infiammava lo scoop di Dagospia sulla separazione tra i Ferragnez, il cantante non ha comunque rinunciato ad assistere allo show di Versace durante la scorsa Milano Fashion Week. Fedez, quindi, non ha mai fatto mistero del supporto fornito dalla sorella del compianto Gianni Versace per superare questo momento così complesso. Oggi, 2 maggio, la Direttrice Creativa di Versace compie 69 anni e il rapper ha voluto omaggiarla con degli auguri di compleanno pubblicati sulle sue storie Instagram.

La t-shirt personalizzata di Fedez firmata Versace

Gli auguri di Fedez a Donatella Versace: le foto ricordo con i figli

Nelle storie Instagram, Fedez ha postato alcuni ricordi di quando i piccoli Leone e Vittoria hanno conosciuto la designer. In particolare, il rapper ha condiviso la foto di quando lui e il figlio hanno fatto le prove per il look matchy matchy in vista di Sanremo 2021. Fedez era in gara con Chiamami per nome insieme a Francesca Michielin e, poco prima di partire, era andato in atelier da Donatella Versace con il piccolo Leone, visto che l'intero guardaroba per il Festival sarebbe stato firmato da Versace.

Donatella Versace con il piccolo Leone

L'altra foto pubblicata per fare gli auguri a Donatella Versace immortala l'incontro tra la Direttrice Creativa e la piccola Vittoria, interamente vestita con il brand della Medusa. La bambina, che aveva poco più di un anno, aveva fatto visita insieme al padre al quartier generale della Maison.

Donatella Versace con Vittoria

Per l'occasione, Fedez indossava una t-shirt con colori arcobaleno, i motivi barocchi del brand e al centro la scritta "Versace loves Fedez". Si tratta di una maglietta personalizzata realizzata appositamente per il rapper e che ha indossato per farsi un selfie da postare proprio per il compleanno dell'amica. Infine, non è mancata anche una dedica a Donatella Versace, con un riferimento al momento complesso a livello personale che Fedez sta vivendo: "Sempre al tuo fianco così come tu lo sei stata con me".

Fedez e Donatella Versace