Baby Vittoria, la figlia di Fedez incontra “zia” Donatella Versace con codine e maglia firmata Donatella Versace ha un rapporto molto stretto con Chiara Ferragni e Fedez, che ha vestito in molte occasioni: ora anche baby Vittoria ha fatto la sua conoscenza, sfoggiando il suo primo total look Versace!

A cura di Beatrice Manca

Vittoria Lucia Ferragni, la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez, ha compiuto da poco un anno ma è già una piccola star: non solo vanta un guardaroba sempre alla moda, ma ha già avuto l'onore di conoscere la stilista Donatella Versace, icona assoluta e amica della famiglia Ferragnez. Insieme al papà ha fatto visita a "zia" Donatella e per l'occasione ha sfoggiato un look griffato dalla testa ai piedi!

Vittoria Lucia Ferragni incontra "zia" Donatella Versace

Donatella Versace ha un rapporto speciale con Chiara Ferragni e Fedez: ha vestito la coppia in moltissime occasioni, dal Festival di Sanremo al Met Gala 2022, dove erano suoi ospiti. Ormai la designer ha quasi un'amica di famiglia. Fu proprio lei a svelare con un indizio il nome della bimba, cucendo una ‘V' sulla camicia di Fedez. Fedez è andato a trovare la stilista e ha portato con sé la piccola Vittoria che, tra una fetta di torta e l'altra, ha avuto l'onore di conoscere una leggenda vivente. "Vittoria è di una dolcezza infinita! – ha commentato la stilista – È stato divertentissimo conoscerla".

Fedez e Vittoria Lucia Ferragni da Donatella Versace

Il look di baby Vittoria firmato Versace

Per l'occasione la "piccola" di casa Ferragnez ha sfoggiato il suo primo total look Versace: una t-shirt lilla con il logo della Medusa e un paio di shorts neri con la Greca sull'elastico, il simbolo della casa di moda.

La t–shirt di Vittoria è firmata Versace

Maglia e pantaloncini sono entrambi in vendita sul sito del brand, rispettivamente a 120 e 145 euro. Per completare il look Vittoria indossava delle scarpe da tennis senza lacci. Non è adorabile con i codini?

Gli shorts di Vittoria sono firmati Versace

Fedez con la t-shirt personalizzata di Versace

Anche Fedez ha sfoggiato un total look Versace: ha scelto un outfit casual con ciabatte colorate Nike e una t-shirt personalizzata con la scritta "Versace loves Fedez" e le stampe coloratissime che caratterizzano il brand.

Fedez indossa una t–shirt Versace

Il tocco di lusso? Il bicchiere ricoperto di cristalli! L'accessorio di lusso è presente anche nella serie tv The Ferragnez e piace particolarmente a Fedez. Chissà di cosa avranno discusso durante la visita: un nuovo progetto di moda in arrivo?