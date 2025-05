Chi ha firmato e quanto costa la scultura del Lego “anatomico” a casa di Fedez

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Fedez ha ormai detto addio alla "vecchia vita" con Chiara Ferragni: da oltre un anno ha abbandonato la casa di famiglia a City Life e si è trasferito in un appartamento vicino piazza Castello, sempre a Milano. Fin da quando ha cominciato il trasloco, ha dimostrato di voler trasformare l'abitazione in una sorta di museo contemporaneo e pop e ora, a distanza di mesi, il suo sogno sta diventando realtà. In salone non ha solo lampade di design, tavolini griffati e un angolo "lunapark" con tanto di flipper e punchball, ha messo in esposizione anche una serie di opere d'arte iconiche e in edizione limitata. L'ultima arrivata? Una scultura Lego davvero molto originale: ecco chi l'ha firmata e quanto costa.

La scultura Lego a casa di Fedez

L'ultimo acquisto di Fedez? Una scultura Lego di dimensioni medie che per metà è il classico omino delle costruzioni, per l'altra metà è la sua versione anatomica, ovvero con scheletro e organi interni in vista. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non si tratta di una delle tante costruzioni del brand (che in questo caso sembra essere uscita da L'allegro chirurgo), è un'opera d'arte esclusiva e dal profondo significato simbolico. A firmarla è stato Jason Freeny, un artista americano specializzato in giocattoli di design, proprietario dello studio Moist Production (che distribuisce le sue opere). È diventato iconico e super riconoscibile grazie ai suoi modellini ispirati ai cartoni animati, da Topolino a Barbie, fino ad arrivare ai Miny Pony e ai Lego, che vengono letteralmente "tagliati a metà" per mostrare la loro anatomia interna.

La scultura Lego di Fedez

Il significato simbolico del Lego anatomico

Come nascono le opere anatomiche di Freeny? L'artista si serve dei normali giocattoli per la realizzazione delle sue scultura ma la cosa particolare è che, dopo aver tagliato le strutture, le riempie di ossa e organi fatti di creta o di schiuma di poliuretano. L'obiettivo? Rivelare il complesso mondo interiore attraverso i giocattoli, stimolando una riflessione sulla vita e sui suoi strati nascosti attraverso un mix di nostalgia e di macabra curiosità. Non sorprende, dunque, che molte delle sue opere siano esposte in musei in giro per il mondo. Il Lego con gli organi in vista che Fedez ha a casa non è in vendita sul web, dunque probabilmente si tratta di un'esclusiva limited edition, ma è possibile trovare varianti simili a prezzi che si aggirano tra i 600 e gli 800 euro.

La scultura di Jason Freeny