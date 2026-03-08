Emma Marrone torna ad Amici con la collana scultura da quasi mille euro

Emma Marrone è tornata ad Amici di Maria De Filippi, lo ha fatto in coppia con Rkomi per presentare il nuovo singolo Vacci Piano. Chi ha firmato la sua appariscente collana scultura total gold?

Oggi, domenica 8 marzo, va in onda una nuova puntata pomeridiana di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che da anni "sforna" gli artisti che dominano la scena nel mondo della musica e del ballo. Tra qualche settimana partirà la fase più attesa del programma, quella del serale, ma al momento gli allievi continuano a sfidarsi per aggiudicarsi la tanto agognata felpa dorata. Come da tradizione, durante gli appuntamenti pomeridiani non mancano gli ospiti speciali. Oggi, ad esempio, a essere tornata nell'iconica scuola è stata Emma Marrone, che ha approfittato del palco a lei carissimo per presentare il nuovo singolo realizzato con Rkomi, Vacci Piano.

Emma Marrone con il look dark ad Amici di Maria De Filippi

Era il 2010 quando Emma Marrone vinse Amici di Maria De Filippi e, nonostante siano passati più di 15 anni da allora, la cantante continua a essere una delle più amate della musica italiana. Non sorprende, dunque, che abbia accettato l'invito della padrona di casa, che l'ha voluta di nuovo nella scuola per presentare in anteprima assoluta Vacci Piano, il duetto che ha realizzato in coppia con Rkomi (e che sarà fuori il 13 marzo).

Emma Marrone e Rkomi ad Amici

Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di look? Emma ha puntato tutto sullo stile dark, sfoggiando un mini dress nero con girocollo, gonna corta e maniche lunghe e a palloncino. Per completare il tutto ha scelto un paio di collant velati e degli stivali neri in pelle di coccodrillo col tacco a spillo di Paris Texas (da 845 euro).

Stivali Paris Texas

Chi ha firmato la collana rigida di Emma Marrone ad Amici

A fare la differenza nel look di Emma Marrone è stato il collier. La cantante ha infatti arricchito l'outfit total black con una collana gold, un modello a collarino rigido firmato Alexis Bittar. Si tratta di un vero e proprio "colletto" da aggiungere ai completi minimal: è in ottone ma placcato in oro fuso 14k, ha una cerniera nascosta per una facile indossabilità e la sua silhouette audace e scolpita è ispirata al mondo del bondage. Quanto costa? Sul sito ufficiale del brand viene venduta a 764,48 euro. Emma ha inoltre sfoggiato anche un bracciale coordinato, sempre rigido e total gold, che sembra essere quello con cerniera fusa sempre di Alexis Bittar (da 283,95 euro). In quante prenderanno ispirazione da lei per il loro prossimo look glamour?