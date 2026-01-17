Emma Marrone a C’è Posta per Te: cosa ha indossato per la reunion con Maria De Filippi

Oggi, sabato 17 gennaio, ritorna su Canale 5 C'è Posta per Te, il people show condotto da Maria De Filippi che dalla scorsa settimana è partito con una nuova edizione. Nella seconda puntata le grandi protagoniste continuano a essere le storie delle persone che si ritrovano separate dalla busta ma, come da tradizione, a rendere speciale l'appuntamento sono gli ospiti invitati in studio. Questa settimana a fare visita alla padrona di casa sono due volti a lei particolarmente cari: Stefano De Martino ed Emma Marrone, ex protagonisti di Amici. La cantante, in particolare, è riuscita ancora una volta a distinguersi per il suo stile glamour: ecco cosa ha indossato per la "reunion" con Maria De Filippi.

Emma Marrone punta sulle silhouette oversize

Emma Marrone potrà anche aver calcato i palcoscenici più ambiti del nostro paese grazie alla musica ma non dimentica le sue "origini". Non sorprende, dunque, che abbia accettato con piacere l'invito di Maria De Filippi a C'è Posta per Te, dove è stata chiamata a fare una sorpresa speciale a uno dei protagonisti della seconda puntata. Da sempre icona fashion, anche in questa occasione è riuscita a distinguersi per glamour ed eleganza. Ha puntato tutto sulle silhouette oversize, abbinando una giacca di lana grigia, un modello ampio e con l'abbottonatura doppiopetto, a un paio di jeans super trendy, ovvero dalla linea dritta e con un maxi risvolto (come quelli che andavano di moda all'inizio degli anni 2000).

Il look over di Emma Marrone

Le scarpe pitonate di Emma Marrone

Per completare il look over Emma ha scelto un semplice top a girocollo color crema. Non ha rinunciato, però, a un dettaglio audace che ha aggiunto un tocco sopra le righe alla scelta di stile minimal e chic: ha abbinato i jeans a un paio di pumps col tacco largo, la cui particolarità sta nella stampa pitonata sui toni del beige e marrone che li ricopre all-over. Non è mancato il tocco scintillante, ovvero un paio di orecchini maxi e gold, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e lisci, mettendo in risalto il nuovo colore castano scuro. Nei camerini di C'è Posta per Te avrà incontrato l'ex fidanzato (e ora amico) Stefano De Martino?