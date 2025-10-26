Maria De Filippi, ad Amici solo sneakers: quanto costano le sue scarpe preferite

Nuova puntata di Amici, che oggi accoglie in studio una vecchia conoscenza. È infatti ospite della puntata del 26 ottobre una cantante che proprio all'interno del talent show di Maria De Filippi ha mosso i primi passi della carriera, facendosi conoscere dal pubblico: Emma. A lei il compito di giudicare la gara di canto, per poi esibirsi con il suo nuovo singolo Brutta storia uscito il 3 ottobre. Nelle vesti di giudici oggi anche Rossella Brescia, Federica Camba e Francesca Bernabini. Maria De Filippi come è solita fare per condurre la puntata pomeridiana della domenica ha scelto un look casual, ma coloratissimo senza rinunciare a un dettaglio in particolare, che è un po' la sua firma.

Il look coloratissimo di Maria De Filippi

Nello studio di Amici, la conduttrice predilige look improntati alla semplicità. Il suo è uno stile comunque sempre minimal e privo di elementi appariscenti, ma lo declina a seconda della situazione, perché cambia il pubblico a cui ci si rivolge, il momento della messa in onda. Basta confrontare i look della domenica pomeriggio con quelli del sabato sera, quando è al timone di C'è Posta Per Te, altro suo programma cult. In quel caso lo stile si fa più chic, con predominanza di tubini e immancabile tacco a spillo. Diversamente, per Amici il tono cambia e si fa più casual, più sportivo, decisamente più comodo, adatto a stare in una scuola, a contatto con allievi pronti a inseguire il loro sogno e a un pubblico giovane.

Stavolta, Maria De Filippi è tornata a un outfit già sfoggiato proprio ad Amici: un coloratissimo tailleur. Alla giacca fucsia con i pantaloni coordinati nello stesso colore, ha abbinato un top di seta rosa. Per completare il tutto, ha puntato su un capo must del suo guardaroba: le sneakers sportive. Sono scarpe che ama molto e ne possiede diversi modelli. C'è un brand in particolare che ama particolarmente: indossa spesso le sneakers di Louis Vuitton. Quelle abbinate al completo fucsia sono le Run 55 grigie. Sono le sue preferite, indossate anche in altre occasioni televisive. Costano circa 1000 euro.