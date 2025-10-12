Maria De Filippi in versione autunnale ad Amici: quanto costano gli stivaletti con la punta metallica

Maria De Filippi è l’indiscussa protagonista della nuova edizione di Amici. Per la terza puntata ha scelto un look autunnale comoda e casual ma si è concessa un piccolo dettaglio audace: un paio di stivaletti con la punta metallica.

Oggi, domenica 12 ottobre, va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che ormai da anni va alla ricerca di giovani cantanti e ballerini capaci di “dominare” il mondo dello spettacolo con la loro bravura. Il programma attualmente è alla sua fase iniziale: la classe si è formata da appena 3 settimane e ora i ragazzi sono alle prese con le prime esibizioni e le prime sfide. Al di là degli alunni in gara, la vera protagonista continua a essere la “padrona di casa”. Se in prima serata punta sempre su look eleganti e glamour, per il pomeridiano preferisce dare spazio alla comodità: ecco cosa ha indossato Maria De Filippi per la terza puntata della trasmissione.

Maria De Filippi segue il trend del color vinaccia

Se per il debutto di Amici Maria De Filippi era rimasta fedele allo stile mannish su cui punta quasi sempre in prima serata, a partire dalla seconda puntata ha cominciato a dare spazio ai look cozy che mixano alla perfezione comodità e glamour. La scorsa domenica aveva sfoggiato pantaloni della tuta (di lusso) e sneakers, mentre oggi ha preferito un classico completo autunnale: jeans e maglioncino. I pantaloni in denim sono a vita alta e leggermente a zampa, mentre il pullover è con le maniche lunghe e il girocollo, la sua particolarità? È in lana color vinaccia, una delle nuance must di stagione.

Il look autunnale di Maria De Filippi

Gli stivaletti "metallici" di Maria De Filippi

A fare la differenza nel look pomeridiano di Maria De Filippi sono state le scarpe. Ha temporaneamente lasciato nell’armadio le sue scarpe preferite, ovvero le sneakers di Louis Vuittonle sneakers di Louis Vuitton, questa volta ha optato per un paio di stivaletti di pelle. Si tratta di un modello firmato McQueen, una delle Maison a cui si è affidata spesso per le apparizioni tv, per la precisione dei tronchetti dark con tacco largo e leggermente a banana e punta metallica. Qual è il loro prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso vengono venduti a 950 euro. Capelli sciolti e mossi, make-up naturale e gli immancabili occhiali da vista con la montatura gold: Maria riesce a essere la regina della tv italiana anche in versione casual.