Maria De Filippi ad Amici si prende una “pausa” dai tailleur: ora è il momento del casual

Oggi va in onda una nuova puntata di Amici e per l’occasione Maria De Filippi si è presa “una pausa” dai tailleur: questa volta ha lasciato trionfare lo stile minimal e casual.

Oggi, domenica 25 gennaio, va in onda una nuova puntata pomeridiana di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che ormai da decenni scova gli artisti “in erba” destinati a conquistare il mondo dello spettacolo. Attualmente il programma ancora alla sua prima fase ma, settimana dopo settimana, i ragazzi si sfidano per mantenere il banco in vista del serale del prossimo marzo. Al di là delle esibizioni e degli ospiti speciali, la vera protagonista è la padrona di casa. Dopo i tailleur e i completi glamour, questa volta ha deciso di rimanere casual: ecco cosa ha indossato.

Maria De Filippi, dai tailleur ai completi casual

Maria De Filippi è l’indiscussa regina della tv italiana e ne dà prova ogni volta che trasforma uno dei suoi programmi in un successo. Ad Amici, in particolare, conduce comodamente seduta da una poltrona posizionata sul lato del palco e riesce sempre a far sentire a loro perfetto agio i giovani artisti in gara. Cosa rende iconiche le sue apparizioni televisive? I look che sfoggia settimana dopo settimana. Se nelle precedenti puntate era rimasta fedele ai tanto amati tailleur griffati e scintillanti, ora ha deciso di cambiare stile, puntando tutto sulla comodità di un outfit casual (che potrebbe tranquillamente essere sfoggiato nella quotidianità).

Il look casual di Maria De Filippi

Il look minimal di Maria De Filippi

Per la nuova puntata pomeridiana di Amici Maria De Filippi ha abbinato un paio di semplici jeans, un modello chiaro e a zampa d’elefante, a un maglione di lana a girocollo color panna. Per completare il tutto ha scelto un paio di stivaletti neri col tacco largo e basso e non ha rinunciato agli occhiali da vista tondi e con la montatura gold, ormai tratto distintivo del suo stile. La conduttrice in tv ha lasciato trionfare il minimal e, così facendo, si è riconfermata regina di eleganza, che non ha bisogno di artifici o lustrini per "brillare". Quante sono le donne della tv che possono “permettersi” tante libertà in fatto di stile da palcoscenico?