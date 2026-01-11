Maria De Filippi ritorna ad Amici con la giacca gioiello da oltre 4mila euro

Maria De Filippi è tornata con una nuova puntata di Amici, la prima del 2026. Chi ha firmato e quanto costa la giacca nera scintillante indossata per l’appuntamento pomeridiano?

Oggi, domenica 11 gennaio, va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, la prima del 2026 che vedrà tra gli ospiti speciali Mara Sattei e Nicolò Filippucci (l'ex allievo che il prossimo febbraio sarà a Sanremo tra le Nuove Proposte). Al di là dei ragazzi che tornano a sfidarsi per mantenere la tanto ambita felpa azzurra, la vera protagonista del programma continua a essere la "padrona di casa", rientrata negli studi Mediaset dopo la lunga pausa delle feste natalizie. Cosa ha indossato per l'appuntamento pomeridiano con il talent show di Canale 5?

Chi ha firmato la giacca gioiello di Maria De Filippi

Maria De Filippi è tornata in tv dopo la pausa lavorativa che si è concessa durante le feste di Natale e lo ha fatto con un look che non poteva passare inosservato. Per la prima puntata di Amici del nuovo anno ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black ma declinandolo in modo super glamour. La chicca del suo outfit è in assoluto la giacca: sebbene sia riciclata (l'aveva già indossata a C'è Posta per Te qualche anno fa), è riuscita a fare la differenza. Si tratta si un modello della collezione A/I 2021-22 di Alexander McQueen, è avvitata e monopetto ed è decorata con dei ricami a cuore realizzati con perline e paillettes argentate. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduta a 4.175 euro.

Giacca Alexander McQueen

Maria De Filippi segue il trend sparkling anche dopo le feste

Per completare l'outfit pomeridiano sfoggiato ad Amici Maria De Filippi ha scelto un semplice top dark, dei pantaloni a sigaretta in tinta e un paio di stivaletti di pelle con la punta sfilante e il tacco quadrato non troppo alto. Non ha rinunciato agli iconici occhiali da vista tondi con la montatura gold, ormai tratto distintivo del suo stile. Insomma, a quanto pare la conduttrice non ha alcuna intenzione di rinunciare all'effetto sparkling: sebbene gli scintillii siano da sempre associati alle feste di Natale, è chiaro che continuano a essere super glamour anche per gli impegni invernali più chic.