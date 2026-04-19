Maria De Filippi ad Amici 2026: chi ha firmato il completo plissettato della quinta puntata

Ieri sera è andata in onda la quinta puntata del serale di Amici e Maria De Filippi ha sorpreso tutti con un nuovo stile. Per lei niente più tailleur formali, ha optato per un completo plissettato super glamour.

Ieri, sabato 18 aprile 2026, è andata in onda la quinta puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent che ormai da anni è diventato un appuntamento fisso per coloro che amano andare alla scoperta di nuovi talenti. Il programma è arrivato alla sua fase serale e vede ogni settimana i giovani concorrenti in gara sfidarsi a colpi di performance live impeccabili. La grande protagonista, però, rimane sempre la “padrona di casa”, che ancora una volta sta dimostrando di essere un’icona di stile ed eleganza senza tempo: ecco chi ha firmato il suo completo plissettato dark.

Chi ha vestito Maria De Filippi nella quinta puntata di Amici

Se durante la fase pomeridiana di Amici Maria De Filippi aveva lasciato spazio allo stile casual tra felpe sportive, jeans e sneakers, al serale ha cambiato registro, adeguandosi alla perfezione al classico dress code da prima serata. Dopo aver puntato tutto sul suo capo preferito, ovvero il classico tailleur con giacca e pantaloni proposto in diverse versioni monocromatiche, ieri sera ha portato in studio una ventata di freschezza, in che modo? Ha optato per un completo un tantino meno formale ma ugualmente super glamour, tanto che di sicuro farà tendenza durante la primavera 2026. A firmarlo è stato 16arlington, noto brand di womenswear di lusso.

Completo 16arlington

Il completo plissettato di Maria De Filippi

Per la quinta puntata di Amici Maria De Filippi ha scelto un look black&white firmato 16arlington. Il protagonista indiscusso dell'outfit è il completo plissettato nero composto da pantaloni palazzo dalla linea morbida e casacca-camicia coordinata, entrambi molto ampi e in un tessuto dal leggero effetto vedo non vedo. Per completare il tutto la conduttrice ha scelto un top di raso bianco con lo scollo a V, una catenina d'oro quasi invisibili e gli immancabili tacchi a spillo, per la precisione le classiche pumps in pelle nera. Naturalmente non ha rinunciato ai capelli mossi e agli occhiali tonti con la montatura gold, due dettagli che sono diventati il suo "marchio di fabbrica". Maria non continua forse a essere la regina della tv italiana anche quando si parla di stile?