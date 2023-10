Maria De Filippi ad Amici ricicla il look: il tailleur rosa è “già visto” ma lo abbina alle sneakers Oggi va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi e la conduttrice ha ancora una volta sorpreso tutti col suo look glamour. In quanti hanno notato che ha riciclato il tailleur?

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, domenica 22 ottobre, va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent show diventato ormai un appuntamento fisso della domenica pomeriggio. Gli indiscussi protagonisti sono in assoluto i ragazzi che hanno conquistato i banchi, che settimana dopo settimana vengono giudicati non solo dai professori ma anche da alcuni ospiti speciali (questa settimana Fiorella Mannoia, Rkomi, Eleonora Abbahìgnato). Al di là delle esibizioni, però, ad attirare le attenzioni del pubblico è anche la "padrona di casa" Maria De Filippi, tornata ancora una volta in versione glamour sul palco da lei tanto amato . In quanti hanno notato che il suo look di oggi è riciclato?

Il tailleur rosa riciclato di Maria De Filippi

Maria De Filippi è la regina della tv italiana e da qualche anno a questa parte ha anche dimostrato di non avere rivali in fatto di eleganza. Da quando è cominciata la nuova stagione televisiva a oggi ha puntato quasi sempre sui tailleur, spaziando però tra versioni sempre diverse l'una dall'altra, da quelli gialli dal sapore primaverile ai classici gessati ma in versione più variopinta rispetto ai classici black&white.

Maria De Filippi in Etro ad Amici

Per la nuova puntata di Amici ha sorpreso tutti scegliendo un modello riciclato, per la precisione il coordinato giacca-pantaloni in raso rosa coi decori floreali tono su tono di Etro. Dove lo avevamo già visto? Sul palco di Tu Sì Que Vales appena qualche settimana fa.

Maria De Filippi in Etro a Tu Sì Que Vales

Maria De Filippi e la passione per le sneakers griffate

Non è la prima volta che Maria De Filippi rivela di avere la passione per il riciclo ad Amici, era già capitato qualche settimana fa quando aveva riproposto i jeans "autunnali" con le foglie con cui aveva spopolato lo scorso anno. Ora lo ha fatto ancora col tailleur rosa: se durante il programma del sabato sera di Canale 5 lo aveva abbinato a top elegante e scarpe col tacco, questa volta ha declinato il look mannish in una variante più casual e sbarazzina.

Maria De Filippi con le scarpe Louis Vuitton

Sotto al blazer ha indossato una t-shirt con scollo a V a righe bianche e nere e ha poi completato il tutto con quelle che sono ormai diventate le sue scarpe preferite, le Run 55 di Louis Vuitton. Le ha praticamente in tutti i colori, da quelle bianche e nere a quelle dai dettagli panna, fino ad arrivare alle nuove col grigio. Nelle prossime puntate del talent continuerà a scegliere la comodità delle scarpe da ginnastica griffate?